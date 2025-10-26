[내일날씨]초겨울 날씨…서울 아침 4도까지 '뚝'

월요일인 27일 서울 아침 기온이 4도까지 내려가는 등 초겨울 날씨가 본격화되겠다.

26일 기상청에 따르면 오는 27일 오전 기온이 큰 폭으로 떨어지겠다. 아침 최저기온은 서울 4도, 수원 3도, 원주 2도, 대전 5도, 세종 4도, 전주 6도, 광주 9도, 대구 7도, 부산 10도, 제주 15도로 예상됐다. 서울 아침 기온은 화요일인 28일 2도까지 떨어질 것으로 예보됐다. 특히 수요일인 29일까지 전국 내륙을 중심으로 기온이 영하로 떨어져서 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠다.

27일 전국 대부분 지역에 강한 바람이 불고 바다에는 높은 물결이 일겠다. 예상 파고는 서해 앞바다 0.5∼3.0ｍ, 안쪽먼바다·바깥먼바다 1.5∼3.5ｍ, 남해 앞바다 0.5∼2.0ｍ, 안쪽먼바다·바깥먼바다 1.0∼3.5ｍ, 동해 앞바다 0.5∼2.5ｍ, 안쪽먼바다 1.0∼4.0, 바깥먼바다 1.0∼4.5ｍ 등이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



