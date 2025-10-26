본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

지자체, 긴급 재정 필요시 지방채 발행 가능…지방재정법 국회 본회의 통과

나주석기자

입력2025.10.26 17:11

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

긴급 재정수요 대응 경비 충당 가능
행안부, 무분별 발행 막을 장치 마련

국회는 26일 본회의를 열어 긴급한 재정수요에 필요한 경비 충당을 위해서도 지방채 발행이 가능하도록 지방채 발행 대상을 확대하는 내용을 담은 '지방재정법' 일부개정안을 통과시켰다.


국회는 이날 본회의를 열어 지방재정법 개정안을 재석의원 255인 가운데 찬성 189인, 반대 42인, 기권 24인으로 의결했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그동안 지방재정법은 지방채 발행 대상을 대규모 투자사업, 재해·재난 복구사업 등으로 한정했다. 이로 인해 지자체가 예측하지 못한 대규모 소송이나 급격한 경기 침체 등으로 긴급한 재정수요가 발생하는 경우 지방채 발행을 통한 자금 조달에 한계가 있었다.


한편 행정안전부는 지방재정법 개정으로 지자체가 지방채를 무분별하게 발행해 재정 사정이 악화되는 것을 막기 위해 지방채 발행 한도제 및 지방재정위기관리제도 등을 보다 엄격하게 운영해 지방채무를 건전하게 관리해 나갈 예정이라고 밝혔다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김밥 먹으러 가자" 김천에 8만명 몰렸다…품절 대란에 구매 제한까지 "김밥 먹으러 가자" 김천에 8만명 몰렸다…품절 대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1400억 털린 루브르, 중앙은행 26m 지하 수장고로 보석 옮겼다

"회사 통제 받아요"…10명 중 8명이 '가짜 프리랜서'

與국토위, 오세훈 배임혐의 고발 예정…"한강버스에 SH 무담보 대여"

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

"대머리만 입장 가능"…한국영화 원작 '부고니아' 이색 시사회

삼성, 하반기 삼성직무적성검사(GSAT) 실시…5년간 6만명 채용 추진

새로운 이슈 보기