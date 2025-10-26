본문 바로가기
'마왕' 신해철 11주기, 李대통령 "시대의 음악인이자 양심이었던 존재"

임철영기자

입력2025.10.26 17:11

"그의 메시지는 앞으로도 나아갈 등불이 되리라 믿는다"

이재명 대통령이 가수 '마왕' 가수 신해철(1968~2014) 11주기(27일)를 맞아 "시대의 음악인이자 양심이었던 고(故) 신해철님은 청년들에게는 '생각하는 힘'을, 기성세대에게는 '성찰할 용기'를 일깨워 준 상징적 존재"라고 평가했다.


'마왕' 신해철 11주기, 李대통령 "시대의 음악인이자 양심이었던 존재"
26일 이 대통령은 페이스북 글을 통해 "그가 세상에 던진 질문은 결코 가볍지 않았다"면서 "누구도 쉽게 답하지 못하는 문제, 모두가 외면하던 불완전한 현실에 정면으로 맞서며 우리에게 두려움 대신 용기를 택하자고 말해줬다"고 적었다.

이 대통령은 "가수 신해철은 음악으로 고립된 이들의 손을 잡았고, 상처 입은 이들과 걸음을 맞추며 함께 걸었다"면서 "'예술이 세상을 변화시킬 수 있는가' 본질적 질문을 다시금 생각한다. 지난달 별세한 배우 로버트 레드포드의 '정치가 아닌 예술이 바로 치유의 힘이다'라는 말이 떠오른다"고 했다.


그러면서 이 대통령은 "그가 꿈꾸던 자유롭고 정의로운 세상, 누구도 소외되지 않는 공동체는 여전히 우리 앞에 놓인 과제"라며 "그의 삶이 전하는 메시지는 앞으로도 우리가 나아갈 길을 밝혀주는 등불이 되리라 믿는다"고 썼다.


신해철 / 사진=KCA 제공

신해철 / 사진=KCA 제공

앞서 강영호 사진작가는 23일 자신의 소셜 미디어에 '신해철과 이재명'이라는 제목의 게시물에 이 대통령이 신해철의 무대의상을 입고 촬영한 사진을 올려 화제가 됐다. 지난 2022년 올해 이 대통령의 대선 포스터 작업을 함께 한 강 작가는 "2022년 당시 이재명 후보가 대선 포스터 사진 작업 후 내 개인적인 부탁을 친히 받아들여 내가 보관하고 있던 신해철 유품인 무대의상 한 벌을 입고 찍은 것"이라고 설명했다.

강 작가는 신해철 부인 윤원희씨의 부탁으로 모든 무대 의상을 보관하고 있었다고 한다. 강 작가는 2021년 이 대통령의 말과 사진을 함께 담은 어록사진집 '지금은 이재명'을 발간하기도 했는데, '지금은 이재명'이라는 제목은 올해 대선에서 이 대통령이 슬로건으로 사용하기도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

