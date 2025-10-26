본문 바로가기
개발·분양

현대건설, 美 첫 대형원전 짓는다…현지 에너지기업 용역 체결

최대열기자

입력2025.10.26 15:41

페르미 아메리카와 대형원전 4기 기본설계 계약

현대건설 은 미국 민간 에너지 개발회사 페르미 아메리카와 복합 에너지·인공지능(AI) 캠퍼스 내 대형원전 4기를 짓는 기본설계 용역계약을 맺었다고 26일 밝혔다. 국내 기업이 미국에서 대형원전 건설 프로젝트의 수행계약을 맺은 건 이번이 처음이다.


복합에너지·AI 캠퍼스는 페르미 아메리카가 텍사스주 아마릴로 외곽에 2119만㎡ 부지에 짓는 세계 최대 규모 민간 전력망 단지다. AP1000 대형원전 4기(4GW), 소형모듈원전(SMR, 2GW), 가스복합화력(4GW), 태양광·배터리에너지저장시스템(1GW) 등 총 11GW 규모로 독립형 전력 공급 인프라와 이 전력을 연계할 초대형 하이퍼스케일 AI 데이터센터를 구현하겠다는 계획을 갖고 있다.

현대건설 제공

현대건설은 이번 계약에 따라 원전 건설 첫 단계인 부지 배치 계획을 개발하는 한편 냉각 방식 검토, 예산·공정 산출 등 기본설계를 맡는다. 앞서 지난 7월 협약을 맺은 후 기본설계, EPC 등을 협의해왔다. 현재 미국 원자력규제위원회(NRC)에서 통합 인허가를 검토하고 있다. 내년 상반기 EPC 계약체결을 목표로 논의하기로 했다.


이한우 현대건설 대표는 지난 24일 본사에서 메수트 우즈만 페르미 뉴클리어 대표 등과 만나 용역 계약을 맺었다. 이후 홍콩으로 넘어가 토비 노이게바우어 페르미 아메리카 최고경영자와 만나 협력방안을 논의했다. 현대건설은 "글로벌 에너지 시장에서 신뢰받는 원전 파트너임을 입증한 성과로 한미 간 에너지 파트너십을 바탕으로 실리적인 협력방안을 찾겠다"라고 전했다.

이한우 현대건설 대표(왼쪽)와 메수트 우즈만 페르미 뉴클리어 대표가 24일 서울 종로구 현대건설 본사 사옥에서 ‘복합 에너지 및 인공지능(AI) 캠퍼스 내 대형원전 기본설계 용역 계약’을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 현대건설 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
