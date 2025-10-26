본문 바로가기
국방·외교

2025 서울 ADEX, 수출상담 449억 달러…직전대비 52% 늘어

유제훈기자

입력2025.10.26 15:26

지난 24일 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)가 폐막한 가운데, 이번 전시 기간 총 449억 달러 규모의 수주 상담을 진행한 것으로 집계됐다.


26일 ADEX 공동운영본부에 따르면 올해 행사에선 35개국에서 600개 업체가 참여해 총 449억 달러 규모의 수주 상담을 진행한 것으로 나타났다. 이는 직전 전시회인 2023년 서울 ADEX(294억 달러) 대비 52.7% 늘어난 것이다.

연합뉴스

연합뉴스

수주 상담액은 ADEX 전시장을 방문한 외국군 고위관계자 등 구매 결정권자들이 전시된 방산 제품과 항공·우주 부품 등에 관심을 갖고 상담한 금액을 더한 것이다. 공동운영본부측은 "국제정세의 불안정성이 여전한 가운데 K-방산에 대한 신뢰도가 갈수록 높아지면서 수주 상담이 늘었다"고 평가했다.

올해 서울 ADEX에는 54개국에서 국방장관과 합동참모의장, 방위사업청장, 각 군 참모총장 등 귀빈 86명이 방문했다. 아울러 행사 기간 정부 대 정부 회의 63건, 해외 귀빈과 국내 참가업체 간 미팅 753건, 국내 기업 간 비즈니스 미팅 1500건 등이 진행됐다.


서울 ADEX 2025 입장객은 서울공항 15만2257명, 킨텍스 11만1026명 등 모두 26만3283명으로 집계됐다. 이는 ADEX 2023 입장객(22만228명)보다 19.5％ 증가한 수치다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
