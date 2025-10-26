본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

與국토위, 오세훈 배임혐의 고발 예정…"한강버스에 SH 무담보 대여"

유현석기자

입력2025.10.26 14:47

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 의원들은 26일 서울시의 한강버스 사업 추진 과정에서 서울도시주택공사(SH)에 재정적 부담을 끼쳤다는 이유로 오세훈 서울시장을 배임 혐의로 고발할 예정이라고 밝혔다.

18일 본격적인 운항에 들어간 한강버스가 서울 잠수교를 지나고 있다. 2025.09.18 윤동주 기자

18일 본격적인 운항에 들어간 한강버스가 서울 잠수교를 지나고 있다. 2025.09.18 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

위원들은 "SH가 민간 회사에 담보도 확보하지 않은 채 876억원을 대여해준 것은 명백한 배임 행위"라며 "정부나 지방자치단체가 876억원이란 엄청난 자금을 대여하면서 담보를 단 1원도 확보하지 않은 것은 유례를 찾을 수 없다"고 설명했다.


그러면서 "오 시장은 SH가 한강버스(한강버스 운영사)에 876억원을 대여하면서 담보를 잡지 않은 사실을 인정했다"며 "오 시장은 비상식적으로 졸속 추진한 한강버스 사업을 더 큰 사고가 발생하기 전에 지금 당장 철회하라"고 강조했다.

오 시장은 지난 20일 국토위의 서울시 국정감사에서 민주당 위원들이 무담보 대여금 문제를 거론하며 지방공기업법 위반이자 배임 소지가 있다고 주장하자 "담보는 없지만, 법적으로 상환받을 방법이 다 강구돼 있다"고 답변했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉도 갈 돈이면 해외여행 3번 간다"…고물가 논란 또 "울릉도 갈 돈이면 해외여행 3번 간다"…고물가 논... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

與국토위, 오세훈 배임혐의 고발 예정…"한강버스에 SH 무담보 대여"

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

삼성, 하반기 삼성직무적성검사(GSAT) 실시…5년간 6만명 채용 추진

새로운 이슈 보기