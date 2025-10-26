삼성전자, 호주서 '가장 사랑받는 가전브랜드' 선정

삼성전자가 호주 소비자 평가기관 파인더(Finder)가 주관한 '2025 고객만족어워드'에서 '가장 사랑받는 가전브랜드'로 선정됐다고 26일 밝혔다.

파인더는 호주에서 영향력 있는 소비자 평가기관으로, 가전·통신·금융 등 분야의 브랜드와 제품을 소비자 설문을 통해 평가해 합리적 선택을 돕는다. 올해는 호주 전역 6만여 명의 소비자가 참여해 20개 이상 브랜드의 혁신성, 성능, 신뢰성, 가치, 사용 편의성 등을 종합 평가했다.

삼성전자는 인공지능(AI)과 맞춤형 기능으로 편리한 사용 경험을 제공하고, 우수한 성능과 에너지 효율성에서 높은 점수를 받았다. 특히 다양한 기기가 '스마트싱스(SmartThings)' 생태계로 유기적으로 연결돼 생활의 편의성을 높인 점이 긍정적으로 평가됐다.

이 밖에도 삼성전자는 TV, 냉장고, 세탁기, 건조기, 청소기, 전자레인지 등 주요 품목에서 26개의 최고상과 13개의 우수상을 추가로 받았다.

앞서 삼성전자는 '호주 굿디자인 어워드'에서도 네오(Neo) QLED 8K TV와 비스포크 AI 콤보 세탁건조기 등 3개 제품이 수상하며 디자인 경쟁력을 인정받은 바 있다.





