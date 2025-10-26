본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

삼성전자, 호주서 '가장 사랑받는 가전브랜드' 선정

박소연기자

입력2025.10.26 11:46

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성전자가 호주 소비자 평가기관 파인더(Finder)가 주관한 '2025 고객만족어워드'에서 '가장 사랑받는 가전브랜드'로 선정됐다고 26일 밝혔다.


파인더는 호주에서 영향력 있는 소비자 평가기관으로, 가전·통신·금융 등 분야의 브랜드와 제품을 소비자 설문을 통해 평가해 합리적 선택을 돕는다. 올해는 호주 전역 6만여 명의 소비자가 참여해 20개 이상 브랜드의 혁신성, 성능, 신뢰성, 가치, 사용 편의성 등을 종합 평가했다.

삼성전자가 호주 소비자 평가기관 파인더(Finder)가 주관한 '2025 고객만족어워드'에서 '가장 사랑받는 가전브랜드'로 선정됐다. 삼성전자

삼성전자가 호주 소비자 평가기관 파인더(Finder)가 주관한 '2025 고객만족어워드'에서 '가장 사랑받는 가전브랜드'로 선정됐다. 삼성전자

AD
원본보기 아이콘

삼성전자는 인공지능(AI)과 맞춤형 기능으로 편리한 사용 경험을 제공하고, 우수한 성능과 에너지 효율성에서 높은 점수를 받았다. 특히 다양한 기기가 '스마트싱스(SmartThings)' 생태계로 유기적으로 연결돼 생활의 편의성을 높인 점이 긍정적으로 평가됐다.

이 밖에도 삼성전자는 TV, 냉장고, 세탁기, 건조기, 청소기, 전자레인지 등 주요 품목에서 26개의 최고상과 13개의 우수상을 추가로 받았다.


앞서 삼성전자는 '호주 굿디자인 어워드'에서도 네오(Neo) QLED 8K TV와 비스포크 AI 콤보 세탁건조기 등 3개 제품이 수상하며 디자인 경쟁력을 인정받은 바 있다.




박소연 기자 muse@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 몰린 사람들, 경매시장 '활활' [부동산AtoZ] "이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

"여름에 덥고 불편"…육군, 베레모 단계적 폐지 추진한다

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

"배수구에 커피를 버려?" 벌금 30만원 부과한 '이 나라'

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

삼성전자, 호주서 '가장 사랑받는 가전브랜드' 선정

새로운 이슈 보기