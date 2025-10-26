본문 바로가기
'과학미래 신진교수' 포스코사이언스펠로, 국립부경대 배재웅 교수 선정

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.26 09:21

올해 금속·신소재 분야, 연구비 1억원 지원

국립부경대학교 배재웅 교수(금속공학전공)가 포스코청암재단의 '제17기 2026년도 포스코사이언스펠로'로 뽑혔다.


포스코청암재단은 2009년부터 17년째 포스코사이언스펠로십 사업을 벌이며 기초과학과 응용과학 분야 과학자를 선발해 세계적인 과학자로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.

올해 전국 75개 대학의 신진교수 440명이 지원해 지원율이 14대 1을 넘었고 배 교수는 '헤테로구조 다성분계 합금 개발 및 응용'을 제안해 금속·신소재 분야 연구과제로 선정됐다.

배재웅 교수.

배재웅 교수.

배재웅 교수는 "연구에 더 큰 책임감을 가지라는 격려라 생각하며 학생들과 함께 지속 가능한 사회를 위한 혁신적인 연구를 이어가고 미래 과학자를 길러내는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.


포스코사이언스펠로십 사업은 국내 대학과 연구소에서 수학, 물리학, 화학, 생명과학 등 4개 분야의 기초과학과 금속·신소재, 에너지소재 등 2개 분야 응용과학을 연구하는 신진교수 가운데 해마다 30여명을 선정해 2년간 총 1억원의 연구비를 지원하는 프로젝트이다.


제17기 포스코사이언스펠로 증서 수여식은 10월 23일 서울 대치동 포스코센터 아트홀에서 열렸다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
