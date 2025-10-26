'과학미래 신진교수' 포스코사이언스펠로, 국립부경대 배재웅 교수 선정

올해 금속·신소재 분야, 연구비 1억원 지원

국립부경대학교 배재웅 교수(금속공학전공)가 포스코청암재단의 '제17기 2026년도 포스코사이언스펠로'로 뽑혔다.

포스코청암재단은 2009년부터 17년째 포스코사이언스펠로십 사업을 벌이며 기초과학과 응용과학 분야 과학자를 선발해 세계적인 과학자로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.

올해 전국 75개 대학의 신진교수 440명이 지원해 지원율이 14대 1을 넘었고 배 교수는 '헤테로구조 다성분계 합금 개발 및 응용'을 제안해 금속·신소재 분야 연구과제로 선정됐다.

배재웅 교수는 "연구에 더 큰 책임감을 가지라는 격려라 생각하며 학생들과 함께 지속 가능한 사회를 위한 혁신적인 연구를 이어가고 미래 과학자를 길러내는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.

포스코사이언스펠로십 사업은 국내 대학과 연구소에서 수학, 물리학, 화학, 생명과학 등 4개 분야의 기초과학과 금속·신소재, 에너지소재 등 2개 분야 응용과학을 연구하는 신진교수 가운데 해마다 30여명을 선정해 2년간 총 1억원의 연구비를 지원하는 프로젝트이다.

제17기 포스코사이언스펠로 증서 수여식은 10월 23일 서울 대치동 포스코센터 아트홀에서 열렸다.





