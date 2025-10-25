2등 보너스 번호 '37'
연합뉴스
구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스한동훈 "계엄날 밤 1초도 망설인바 없다…겁 먹은 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
1195회 로또 1등 '3, 15, 27, 33, 34, 36'
2025년 10월 25일(토)
연합뉴스
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
금으로 2.4억원 벌었다는 김구라 "삼성전자 100% 수익률 기록"
"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'
"CCTV에 다 찍혔다"…'제주 철판오징어' 허위 리뷰면 최대 징역 7년
한동훈 "계엄날 밤 1초도 망설인바 없다…겁 먹은 건 이재명"
호텔 대신 24시간 맥도날드서 자고 돈 아낀다…中 Z세대의 특이한 여행법
호텔 대신 맥도날드서 '쿨쿨'…中 Z세대의 '특수부대 여행'
"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'
모델 꿈 안고 갔다가 장기적출…태국 당국은 "관할 밖" 선 긋기