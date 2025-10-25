조현, 동남아 주재 공관장들과 화상회의…"초국가범죄 총력대응"

조현 외교부 장관이 동남아 지역 주재 한국 공관장들과 화상회의를 하고 한국인 취업사기·감금을 비롯해 초국가 범죄에 대응할 방안을 논의했다.

25일 외교부에 따르면 이날 베트남·태국·라오스·필리핀·말레이시아·미얀마·캄보디아·인도네시아 주재 대사관과 주아세안(동남아시아국가연합) 대표부, 필리핀 세부·캄보디아 시엠레아프 분관 등 동남아 12개 재외공관 공관장이 참여한 화상회의가 열렸다. 김진아 외교부 2차관과 정기홍 재외국민보호·영사 담당 정부대표, 박일 캄보디아 내 재외국민보호 정부대표, 외교부 관련 실·국장도 참석했다.

조 장관은 이재명 대통령의 '초국가 범죄 특별대응본부' 설치 및 초국가범죄 총력 대응 지시를 강조하며 주재국과의 공조체제 강화를 적극 추진하라고 주문했다. 또 대사관의 업무 부담을 줄이고자 사건사고 담당 영사, 행정원, 영사협력원 등 인력 증원을 추진하겠다고 했다. 아울러 "국내외로 소통하게 되는 모든 사람을 진정성 있게 대함으로써 국민을 섬기는 외교부로 거듭날 수 있도록 각별히 노력해 달라"고 당부했다.

참석 공관장들은 현지 외교·정보·법집행당국 등과 실효성 있는 네트워크를 구축하고, 인접국으로 범죄가 확산하는 '풍선효과' 가능성에 대비해 지역 전체를 시야에 둔 다각적 공조를 추진하기로 했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



