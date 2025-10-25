본문 바로가기
정청래 "지선 억울한 컷오프 없게…후보 많으면 조나눠 경선"

구은모기자

입력2025.10.25 17:40

숏뉴스
"당원주권시대 전면적으로 연 당대표 될 것"…제주도당 간담회

더불어민주당 정청래 대표는 25일 내년 6월 지방선거와 관련해 "당원들에게 참여를 전면 개방해 당원들이 직접 후보를 뽑도록 해서 억울한 컷오프를 없애겠다"고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

정 대표는 이날 제주도에서 진행한 제주도당 당원 간담회에서 "당원주권시대를 전면적으로 열었다는 당대표로 기억되고 싶다"며 이같이 말했다.

정 대표는 "억울한 컷오프를 없애는 데 있어 (후보가) 많으면 어떻게 할 것이냐고 하는데 조를 나눠서 경선할 생각"이라고 설명했다. 정 대표는 구체 예시로 "10명이 나오면 A조와 B조로 나눠 1차 예비경선은 권리당원 투표로만 해서 각 조에서 상위를 차지한 사람들끼리 원 규정대로 권리당원 50 대 일반국민 50으로 경선을 하는 방식"을 언급했다. 그러면서 "이렇게 컷오프 없이 누구나 참여할 수 있는 경선을 하고, 많은 사람이 경선 이후에도 당선인을 합심해 도울 수 있도록 하는 체계를 만들려고 한다"고 덧붙였다.


정 대표는 제주 4·3 사건과 관련, "제주 도민에 대한 국가의 폭력으로 규정한다"며 "국가 폭력에 대해 노무현 전 대통령께서 사과한 이후 치유·보상하는 작업이 실행되고 있는데 역사의 진실을 거꾸로 돌리려는 움직임이 있는 게 사실인데 지방선거를 통해서도 제주 도민의 의사가 표현되고 관철되도록 노력하겠다"고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
