與, '다해야 8억5천' 장동혁에 "상습 투기에 동문서답식 물타기"

"6채 주택 모두 실거주용이라며 황당 변명…끝까지 판다는 말은 안해"

'李대통령 아파트와 바꿀 용의' 발언에는 "송언석 강남아파트와 바꿔라“

더불어민주당은 25일 다주택자인 국민의힘 장동혁 대표가 '다 해야 8억5000만원'이라면서 투기성을 부인한 것에 대해 "부동산 상습 투기에 대한 동문서답식 변명으로 물타기 하지 말라"라고 비판했다.

백승아 원내대변인은 이날 논평을 통해 "부동산 부자 장 대표가 너무나 뻔뻔한 동문서답식 변명으로 정치판을 저급하게 만들고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "다른 사람의 부동산에는 무차별적 정치공세를 퍼붓더니 정작 자신의 아파트, 단독주택, 오피스텔, 토지 등 종합세트 부동산 투기에는 말도 안 되는 변명을 늘어놓고 있다"며 "구로에 사는데 여의도 오피스텔을 의정활동용으로 또 구입했다는 해명은 누구도 납득할 수 없다"고 말했다. 그는 장 대표가 자신의 주택·토지를 이재명 대통령의 아파트와 바꿀 용의가 있다고 말한 것에 대해서는 "정치적 책임과 양심이 있다면 동료들과 바꾸라. 갭투자의 달인 한동훈 전 대표, 강남에 호화 아파트를 가진 송 원내대표를 추천한다"고 말했다.

김현정 원내대변인도 논평을 내고 "장 대표가 끝까지 팔기 싫고 굳이 바꾸고 싶다면 애먼 대통령 주택 말고 같은 당 송언석 원내대표가 보유한 50억 강남 아파트와 바꾸라. (송 원내대표의) 대치동 아파트가 더 똘똘한 한 채로 보인다"고 가세했다. 그는 "장 대표가 가지고 있는 6채의 주택 모두가 실거주용이라는 황당한 변명을 하더니 끝까지 팔겠다는 말은 한마디도 없었다"며 "장 대표가 한 말들이라고는 집 한 칸 마련하고 싶은 국민의 꿈을 비정하게 조롱하는 말뿐"이라고 지적했다.

앞서 장 대표는 이날 오전 기자간담회에서 4채의 아파트와 함께 2채 주택의 지분 일부를 갖고 있다고 상세하게 설명하면서 "다 합쳐도 8억5000만원 정도"라며 "제가 가지고 있는 부동산은 실거주용이거나 다른 목적을 가지고 있다"고 말했다. 그러면서 "제가 가진 주택과 토지까지 모두 드리겠다"며 이재명 대통령이나 민주당 김병기 원내대표가 보유한 아파트와 바꿀 용의가 있다고 말했다.





