[속보] 트럼프 "北, 일종의 뉴클리어 파워" <AFP>

"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동...
[속보] 트럼프 "北, 일종의 뉴클리어 파워"
2025년 10월 25일(토)
"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'
"CCTV에 다 찍혔다"…'제주 철판오징어' 허위 리뷰면 최대 징역 7년
70대 여성, 보이스피싱 당했는데 오히려 1억 벌었다
애플 매장서 일하던 '삼성'씨 결국 개명… 쓰던 명함은 경매
"아직도 돌잔치·칠순잔치 수건 쓰니?"…요즘 유행이라는 작은 사치[주머니톡]
설악에서 한라까지 단풍 '절정'…호텔·리조트 손님맞이 잰걸음
애플 직원 이름이 하필 '삼성'…개명까지 한 사연 공개
"대출없이 55억원"…'흑백요리사' 윤현준 PD, 트리마제 최고가 매입
'제주 바가지' 논란 또 불붙나…허위 리뷰면 최대 징역 7년