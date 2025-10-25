70대 여성, 보이스피싱 당했는데 오히려 1억 벌었다

범인 지시에 따라 산 금, 시세 폭등

경찰, 국제 보이스피싱 조직 검거

보이스피싱에 속아 1800만원을 잃을 뻔한 70대 태국 여성이 금값 상승 덕분에 약 1억원의 이익을 남긴 사연이 전해졌다.

보이스피싱에 속아 1800만원을 잃을 뻔한 70대 태국 여성이 금값 상승 덕분에 약 1억원의 이익을 남긴 사연이 화제다

25일 싱가포르 매체 마더십(Mothership) 등 외신 보도에 따르면 태국 남부에 거주하는 70세 여성 A씨는 최근 자신을 경찰관이라고 주장하는 남성으로부터 전화를 받았다. 그는 "당신의 은행 계좌가 국제 자금 세탁 사건에 연루됐다"며 협조를 요구했다.

A씨는 불안감에 휩싸인 채 사기범이 안내한 홍콩의 특정 계좌로 41만 바트(한화 약 1800만원)를 송금했다. 이후 사기범은 남은 예금 1400만 바트(약 6억원)를 금으로 바꾸면 안전하다고 유도했고, A씨는 수주에 걸쳐 지시에 따라 금괴를 구매했다.

며칠 뒤 이상함을 느낀 A씨는 경찰에 신고했다. 태국 경찰은 사기범을 검거하기 위해 함정 수사를 계획했다. 경찰은 A씨에게 분유통에 금괴를 숨겨 약속 장소로 이동하라고 지시했고, 현장에 잠복해 있던 수사관들은 금을 받으러 나온 홍콩 국적 남성을 체포했다.

조사 결과 그는 국제 보이스피싱 조직의 일원으로, 태국 내 고령층을 대상으로 한 대규모 금융사기 범행에 가담한 것으로 드러났다.

사건은 체포 이후 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. A씨가 보관하고 있던 금의 가격이 급등하면서 결과적으로 큰 수익이 발생한 것이다. 그녀는 보유 금괴를 1670만 바트(약 7억3000만원)에 매도해 약 270만 바트(약 1억2000만원)의 차익을 거뒀다.

결국 A씨는 초기 사기 피해액 41만 바트를 제외하고도 약 230만 바트(한화 약 1억원)에 달하는 순이익을 남겼다. 더욱 놀라운 점은 A씨가 금을 최고가 부근에서 매도했으며, 이후 금 시세가 6%가량 떨어졌다는 것이다.

태국 경찰은 해당 국제 사기 조직의 공범들을 추적 중이며, A씨에게 금을 환매하도록 지시한 추가 인물의 소재를 파악하기 위해 국제 공조 수사에 착수한 것으로 알려졌다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



