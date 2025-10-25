애플 직원 이름이 하필 '삼성'…개명까지 한 사연 공개

양사 특허 분쟁 속에 예상 밖 관심

온라인 밈 확산 후 부담감 느껴 개명

과거 캐나다 밴쿠버 애플스토어에서 근무했던 직원이 경쟁사인 삼성전자를 연상시키는 '샘 성(Sam Sung)'이라는 이름 때문에 개명까지 한 것으로 전해졌다.

미국 매체 비즈니스인사이더는 지난 22일(현지시간) 현재 이력서 작성 컨설턴트로 일하는 스코틀랜드 출신 샘 스트루언(36)의 사연을 보도했다.

애플스토어 근무 당시 '샘 성(Sam Sung)'이라는 본명 때문에 화제가 됐던 샘 스트루언. 비즈니스인사이더 캡처

그가 애플스토어에서 일하던 2012년 당시는 삼성전자와 애플이 특허 소송을 벌이던 시기였다. 이에 스트루언의 명함 사진이 사회관계망서비스(SNS) 등에 올라오며 화제가 됐다. 명함에는 애플 로고와 함께 'Sam Sung, Specialist'라는 직책이 표기돼 있었고, 이는 곧바로 온라인 커뮤니티에서 밈 형태로 확산했다.

스트루언은 "이 같은 관심이 처음에는 두려움으로 다가왔다"고 회상했다. 캐나다로 이주해 막 직장생활을 시작했던 그는 "가장 먼저 해고 가능성을 걱정했다"고 말했다. 실제로 명함이 유포된 직후 매장에 기자와 방문객이 찾아왔고, 회사는 혼란을 막기 위해 잠시 그를 매장 업무에서 제외한 것으로 알려졌다. 동료들 역시 그에게 본명을 숨기라고 조언했다.

결국 스트루언은 다음 해 애플을 퇴사한 후 채용 컨설팅 분야로 이직했고, SNS 계정과 이메일 주소 개설 과정에서 'Sam Sung'이라는 이름이 이미 널리 사용되고 있다는 점에서 실질적 불편을 겪었다고 설명했다.

샘 스트루언의 애플스토어 시절 명함. 온라인 커뮤니티

또한 자신의 이름이 개인의 업적이나 능력과 무관하게 온라인에서 농담의 소재로 소비되는 상황에 대한 거부감도 작용했다. 이후 그는 스코틀랜드의 한 지명을 따서 성을 '스트루언(Struan)'으로 변경하는 법적 개명을 완료했다.

스트루언은 당시 사용했던 애플스토어 명함과 유니폼 일부를 2014년에 자선 경매에 부쳐 약 2500달러(약 360만원)를 기부했다. 그는 "당시에는 부담스러웠지만 결과적으로 선한 일로 연결될 수 있어 의미가 있었다"고 말했다. 다만 그는 화제가 됐던 시기에 지나치게 두려움을 가졌다고 돌아보며 "그 순간을 조금 더 가볍게 받아들였다면 좋았을 것"이라고 덧붙였다.

현재도 일부 지인과 가족은 그를 여전히 '샘 성'이라 부르고 있는 것으로 전해졌다. 스트루언은 개명에 대해 후회는 없다며 "지금은 특정 브랜드 이미지와 무관하게 자신의 이름으로 경력을 쌓고 싶다"고 밝혔다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



