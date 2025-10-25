본문 바로가기
"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'

김은하기자

입력2025.10.25 09:28

이재명 대통령이 등장한 꿈을 꾼 뒤 연금복권 1등과 2등에 동시에 당첨돼 21억원의 행운을 거머쥔 사연이 알려져 화제를 모으고 있다.


복권수탁사업자 동행복권은 24일 공식 홈페이지를 통해 제285회차 연금복권720+에서 1등과 2등에 동시에 당첨된 A씨의 사연을 공개했다.

A씨는 평소 일상 속 작은 즐거움으로 소액의 복권을 꾸준히 구매해오던 중, 최근 충남 아산의 한 판매점에서 연금복권을 구입했다. 구입의 계기는 다름 아닌 '이재명 대통령이 등장한 꿈'이었다.


A씨는 "얼마 전, 이재명 대통령이 부모님 댁에 방문하여 다과회를 하고 가는 꿈을 꿨다"고 밝혔다. 부모님이 일찍 세상을 떠난 탓에 어려운 시절을 많이 보냈던 A씨에게는 부모님과 이 대통령이 함께 나온 그 꿈이 유독 기억에 남았다고 한다.


그는 이어 "혹시나 하는 마음에 복권을 구매했는데, 놀랍게도 1등과 2등에 동시 당첨되었다. 아직도 믿기지 않고, 이렇게 인터뷰하는 지금 이 순간에도 실감이 나지 않는다"며 "부모님이 일찍 돌아가셔서 어려운 시기가 많았고, 최근에는 경제적으로도 힘든 시기를 보내고 있었다. 이번 당첨은 마치 열심히 살아온 저에게 부모님이 보내주신 선물 같아 감사한 마음"이라고 소감을 전했다.

A씨는 평소 "로또, 연금복권, 스피또를 종종 구매한다"고 밝혔다. 당첨금 사용 계획에 대해서는 "대출금 상환 후 주택을 마련할 계획"이라고 말했다.


연금복권720+ 1등 당첨금은 매달 700만원씩 20년간(총 16억8000만원), 2등은 매달 100만원씩 10년간(총 1억2000만원)이 지급된다. A씨는 두 등위에 동시에 당첨돼 총 21억원 상당의 당첨금을 받게 됐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
