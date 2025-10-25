본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

노소영, 대법 이혼판결에 "지금 말씀드리는 건 적절치 않아"

이승진기자

입력2025.10.25 09:22

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노소영 아트센터 나비 관장은 최태원 SK그룹 회장과의 이혼 소송에서 불리한 대법원 판결을 받은 데 대해 "지금 그에 대한 말씀을 드리는 건 적절치 않은 것 같다"며 말을 아꼈다.


노 관장은 24일(현지시간) 영국 케임브리지대 아시아·중동학부에서 한국 미술 관련 강연을 한 뒤 취재진의 대법 판결 관련 질문에 "지금 그에 대한 말씀을 드리는 건 적절치 않은 것 같다"고 말했다.

노소영 아트센터 나비 관장이 22일 서울 종로구 아트코리아랩에서 열린 '아트코리아랩 페스티벌'에서 모더레이터로 참여해 강연을 진행하고 있다. 강진형 기자

노소영 아트센터 나비 관장이 22일 서울 종로구 아트코리아랩에서 열린 '아트코리아랩 페스티벌'에서 모더레이터로 참여해 강연을 진행하고 있다. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

이달 16일 대법원은 최 회장의 상고를 받아들여 SK 측에 흘러 들어갔다는 노태우 전 대통령의 300억원 비자금을 전제로 한 2심 판단을 파기했다.

앞서 2심은 노 전 대통령의 비자금이 최종현 선대회장 쪽으로 흘러 들어갔으며 선대회장의 기존 자산과 함께 당시 선경(SK)그룹 종잣돈이 됐다고 봤다. 이에 따라 SK 주식도 재산 분할 대상으로 보고 최 회장이 노 관장에게 재산 분할로 1조3808억원을 지급하라고 판결했다.


그러나 대법원이 2심 판단을 뒤집으면서 최 회장이 노 관장에게 지급해야 할 재산 분할 액수는 파기환송심 재판부가 다시 결정하게 됐다. 대법원은 SK 측에 흘러 들어갔다는 노태우 전 대통령의 300억원 비자금은 뇌물로 보인다면서 불법 조성한 자금을 분할 대상으로 삼아선 안 된다고 판단했다.


노 관장은 이날 케임브리지대에선 인공지능(AI) 시대에 한국 미술이 가야 할 길에 대해 강연했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"국민 음료라 믿었는데"…의학 교수가 던진 '충격 경고' "국민 음료라 믿었는데"…의학 교수가 던진 '충격 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'

설악에서 한라까지 단풍 '절정'…호텔·리조트 손님맞이 잰걸음

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

"야쿠자가 범죄단지 설립 관여"…캄보디아 뉴스에 일본 발칵

'여자 아베' 다카이치 총리 집권…아베노믹스 재개될까

노소영, 대법 이혼판결에 "지금 말씀드리는 건 적절치 않아"

새로운 이슈 보기