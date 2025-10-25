예상 밑돈 물가에…뉴욕증시 3대 지수 또 최고치

24일(현지시간) 발표된 미국 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상 수준을 밑돌면서 뉴욕증시 3대 지수 모두 사상 최고치를 경신했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 472.51포인트(1.01%) 오른 4만7207.12에 거래를 마쳤다.

S&P 500 지수는 전장보다 53.25포인트(0.79%) 오른 6791.69에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 263.07포인트(1.15%) 상승한 2만3204.87에 각각 마감했다.

뉴욕증시 3대 지수는 종가 기준 모두 사상 최고치를 기록했다. 이날 발표된 최신 물가 지표가 전문가 예상을 밑돌면서 투자 심리를 끌어올렸다.

미 노동부는 9월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.0% 상승했다고 밝혔다. 지난 8월(전년 동월대비 2.9% 상승)보다 상승률이 커졌지만, 시장 예상에는 못 미쳤다.

CPI 발표 후 투자자들은 연준이 올해 남은 두 차례 회의에서 모두 금리를 인하할 것이라는 예측을 높였다. CME 페드워치 툴에서 12월 금리 인하 가능성은 보고서 발표 전 91%에서 98.5%로 급등했고, 다음 주 금리 인하 확률은 여전히 95%를 상회했다.

연준의 통화 완화 정책이 신용위험을 낮출 것이란 기대가 커지면서 JP모건체이스(2.0%), 웰스파고(2.31%), 시티그룹(2.16%) 등 대형 은행주들이 일제히 강세를 보였다.

IBM은 자사가 개발 중인 양자 컴퓨팅의 특정 알고리즘 실행에 AMD의 칩을 활용할 수 있다는 보도에 7.9% 올랐고, AMD도 7.6% 상승했다.

도널드 트럼프 미 대통령은 캐나다 온타리오주가 제작한 관세 반대 TV 광고를 빌미로 캐나다와의 무역 협상을 중단한다고 전날 저녁 밝혔지만 투자심리를 냉각시키는 효과는 미미했다.

카슨그룹의 라이언 디트릭 최고시장전략가는 "해롭지 않은 CPI 지표가 다음 주와 12월 연준의 금리 인하 문을 열면서 인플레이션 전선에서 좋은 소식을 얻었다"라고 평가했다.

도널드 트럼프 미 대통령은 '트루스 소셜'에 "관세로 인해 주식 시장이 그 어느 때보다 강세를 보이고 있다"고 적었다. 이어 별도의 게시물에서 "우리나라가 관세 덕분에 다시 부유하고 강력해졌고 국가 안보가 확보됐다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>