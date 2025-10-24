"'유방암 파티'에 초대한다니 기괴해"…W코리아 초대장 '갑론을박'

더블유코리아 자선행사가 연예인 술파티?

패션 유튜버 초대장 공개 "이게 맞나" 지적

두산 매거진 더블유 코리아(W Korea)가 유방암 인식 개선을 명분으로 개최한 자선행사가 연예인 중심의 파티로 운영된 데 이어 초대장에 '유방암 파티'라는 표현을 사용했던 사실까지 알려지며 논란이 이어지고 있다.

'러브 유어 W 2025'에 참석한 연예인들. W코리아 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

패션 유튜버 시누(본명 전신우)는 23일 자신의 채널을 통해 더블유 코리아로부터 전달받은 행사 초대장을 공개했다. 초대장에는 "톱스타들이 참여해 화제를 모았던 W매거진 유방암 파티"라며 "올해 특별히 W매거진과 제휴 협업을 통해 크리에이터분들을 초대하게 됐다"고 적혀 있다.

또 "셀럽 공연을 좁은 공간에서 직관할 수 있고 셀럽과 같은 공간에서 파티를 즐길 수 있다"며 참석을 독려했다.

시누는 "'유방암 파티'라는 단어를 보고 '이게 맞나' 싶었다. '이걸 간다고?' 생각했는데, 많이들 참석했더라"고 말했다.

이번 행사는 지난 15일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 '러브 유어 W 2025'로, 더블유 코리아가 20주년을 맞아 유방암 인식 개선을 내세우며 자선행사 형식으로 개최한 것이다.

행사 당일 현장은 방탄소년단 멤버 뷔와 RM, 아이브 장원영, 에스파 카리나, 배우 고현정, 정해인, 이동휘, 방송인 조세호 등 연예인이 참석한 화려한 파티처럼 연출됐으며, 유방암 인식 향상을 위한 메시지나 핑크 리본 착용 등 캠페인 상징은 찾아볼 수 없었다는 비판이 이어졌다.

W코리아가 시누에게 보낸 초대장. 시누 SNS 원본보기 아이콘

특히 가수 박재범이 "니 가슴에 달려있는 자매 쌍둥이 둥이"라는 노골적 가사가 포함된 곡 '몸매'로 축하 공연을 펼친 점은 행사 취지와 부합하지 않는다는 비판을 받았다. 유튜버 정선호는 자신의 모친이 유방암 환우였다고 밝히며 "이런 가사를 유방암 행사에서 부르는 것은 조롱처럼 느껴질 수 있다"고 지적했다.

행사 직후 더블유 코리아는 공식 사회관계망서비스(SNS)에 협찬 의상을 입은 셀럽들이 술잔을 들고 음악을 즐기는 모습이 담긴 사진을 공개했다. 일각에서는 이번 행사를 두고 "실제 유방암 인식 개선보다는 유명세와 콘텐츠 노출을 위한 셀럽 파티였다", "유방암을 마케팅 소재로 소비했다"고 비판했다.

여론이 좋지 않자 더블유 코리아는 지난 19일 "유방암 환자 및 가족들의 입장을 세심하게 고려하지 못해 상처를 드린 점 깊이 사과드린다"며 "캠페인 취지에 공감하며 선한 마음으로 참여해주신 분들께도 불편을 드린 점 송구하다"고 사과했지만, 논란은 쉽게 수그러들지 않고 있다.





