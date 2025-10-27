우리금융, 11월 차기 회장 결정 위한 경영승계 절차 본격화하나

임기 만료 4개월 전 임추위 개시

11월 말 경영 승계 본격화 전망

우리금융그룹이 이르면 다음 달 차기 회장 선출 절차에 착수할 전망이다.

27일 금융업계에 따르면 우리금융 이사회는 11월 중 차기 회장 후보 선정을 위한 임원후보추천위원회(임추위)를 가동할 것으로 관측된다.

금융권 관계자는 "우리금융은 안정적인 경영 승계를 위해 대표이사 임기 만료 최소 4개월 전에 절차를 개시하는 것을 원칙으로 하고 있다"며 "이찬진 금융감독원장이 금융그룹 회장 선출 문제를 언급한 만큼 이사회에서도 논의가 이뤄질 가능성이 높다"고 말했다.

우리금융은 지난해 11월 경영승계 규정을 개정했다. 금융당국은 회장 임기 만료 3개월 전 절차 개시를 권고하지만 우리금융은 이를 4개월 전으로 앞당겼다. 또 올해 2월에는 내부통제 혁신방안을 발표하고 상시 후보군을 15명으로 확대했다. 투명하고 공정한 경영 승계를 위한 조치다.

임종룡 우리금융 회장의 임기는 내년 3월 만료된다. 이를 고려하면 우리금융은 11월 말 임추위를 열어야 한다. 임추위는 회장 후보군을 선정한 뒤 최소 2개월 이상 단계별 면접과 검증을 진행한다. 평판조회와 역량 평가를 거쳐 후보를 압축하고 외부 전문가 심층면접과 경영계획 프레젠테이션을 통해 최종 후보를 결정한다. 이사회는 임추위가 추천한 후보를 확정해 주주총회 안건으로 상정한다.

우리금융 안팎에서는 임 회장의 연임 가능성이 높다는 평가가 나온다. 그는 취임 이후 우리투자증권 출범을 주도하고 동양생명·ABL생명 인수를 마무리하며 우리금융의 숙원이던 '종합금융그룹' 체제를 완성했다.

다만 외부 변수가 존재한다. 우리금융은 과거 정치권과 정부의 외풍을 자주 받아온 만큼 경영 승계 과정에서 또다시 외부 영향을 받을 수 있다는 우려가 나온다.

우리은행은 외환위기 직후인 1998년, 정부가 부실 금융기관으로 지정한 한일은행과 상업은행을 통합해 출범했다. 이후 광주·경남·평화은행 등이 추가로 통합되며 지주회사 체제로 전환됐다. 이 과정에서 12조원이 넘는 공적자금이 투입됐고 예금보험공사가 20년 넘게 최대주주로 주인 역할을 했다. 2021년 12월 예보가 보유 지분을 매각하며 완전 민영화됐지만 오랜 기간 이어진 정부 주도 경영의 영향으로 내부 문화가 정치화됐다는 평가가 여전히 남아 있다.

최근 국회 정무위원회 국정감사에서 이찬진 금융감독원장이 BNK금융지주를 언급하며 한 발언도 이 같은 우려를 다시 키우는 분위기다. 그는 지난 21일 "금융지주 회장이 되면 이사회를 자기 사람으로 채워 일종의 참호를 구축하는 분들이 보인다"며 "오너가 있는 제조업체나 상장 법인과 별다를 게 없어지면 금융의 공공성이 훼손될 우려가 있다"고 말한 바 있다.

이 발언은 공정한 경영 승계를 위해 이사회 독립성을 강화하라는 취지였지만 금융권에서는 "정부가 인사에 개입하려는 신호 아니냐"는 시각도 있다.

지난 정부에서 이복현 전 금융감독원장이 이사회 참호 구축 문제를 거론하며 금융지주 회장의 장기집권을 비판했고 이에 따라 일부 금융지주 회장들이 연임을 포기한 전례가 있기 때문이다.

금융업계 관계자는 "형식적으로 이사회 독립성과 투명성을 마련했기 때문에 외부에서 영향력을 행사하기 힘들다"면서도 "회장 임기 만료를 앞둔 금융그룹이 정말 외풍 없이 경영 승계 절차를 마무리할 수 있을지 지켜봐야 한다"고 말했다.





