삼성화재, 英 캐노피우스 지분 21% 추가인수…이문화 '초격차' 해외사업 박차

문채석기자

입력2025.10.24 18:25

지분 40% 확보 2대주주
대주주와 공동경영 강화

삼성화재 는 24일 글로벌 보험사업을 영위하는 영국 로이즈 캐노피우스에 5억8000만달러(약 8000억원) 규모로 추가 지분 21.17% 인수를 했다고 밝혔다. 이문화 대표이사가 올해 목표로 제시한 '초격차 2.0'의 핵심인 글로벌 사업 동력을 강화할 발판을 마련한 것이다.


서울 서초구 삼성화재 사옥. 삼성화재

서울 서초구 삼성화재 사옥. 삼성화재

2019년, 2020년에 이은 세 번째 투자다. 이번 투자로 총 40.03%의 지분을 확보하며 2대 주주 지위를 공고히 했다.

삼성화재는 지난 6월 캐노피우스 대주주인 미국 사모펀드 센터브릿지가 이끄는 피덴시아 컨소시엄과 주식매매계약을 맺었다. 이후 국내외 감독당국 승인과 반독점 심사 등 지분 인수에 필요한 모든 절차를 밟았다.


영국 런던 로이즈 시장은 세계 최대 보험거래소다. 테러·납치·예술품·전쟁·신체·공연 관련 배상보험 특화된 리스크를 인수하는 보험시장이다. 지난해 기준으로 약 700억달러(약 100조원) 규모였다.


캐노피우스는 로이즈 시장 5위권 보험사다. 지난해 기준 매출 35억3000만달러(약 5조1000억원), 당기순이익 4억달러(약 6000억원)를 기록했다.

삼성화재는 이번 추가 지분 인수를 마무리지어 피덴시아 컨소시엄과 공동경영 체계를 구축하게 됐다. 이사회 내 의석 확대는 물론 주요 경영 사안에 대한 실질적 권한을 기반으로 글로벌 보험사 경영 역량, 양사 간 사업 협력도 한층 강화할 수 있게 됐다.


삼성화재 관계자는 "이번 캐노피우스 추가 지분 인수를 기반으로 세계 시장에서 더 적극적으로 사업 기회를 발굴하고 미래 수익 기반을 공고히 하기 위해 노력할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
