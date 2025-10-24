본문 바로가기
포천시, 자동차세 연납 후 9월 차량 처분했다면 '환급' 신청하세요

이종구기자

입력2025.10.24 12:50

포천시, 9월 중 양도·폐차 차량 대상
자동차세 약 1700만원 환급 추진

경기 포천시(시장 백영현)는 2025년도 자동차세를 연납한 납세자 중 9월에 차량을 양도하거나 폐차, 말소한 시민을 대상으로 자동차세 환급을 추진한다.

포천시청 전경. 포천시 제공

자동차세 연납제도는 1년 치 세금을 미리 납부하면 일정 금액을 공제받을 수 있는 제도다. 다만, 연납 후 차량이 양도되거나 폐차·말소된 경우에는 그 이후 기간에 대한 세금을 환급받을 수 있다.


이번 환급 대상은 총 719건, 환급액 약 1700만원 규모에 달한다. 시는 환급 절차를 신속히 진행하기 위해 환급 대상자에게 개별 안내문을 발송하고, 전화, 위택스, 포천시 카카오톡 채널(포천시 지방세 환급) 등을 통해 환급을 신청할 수 있도록 지원할 계획이다.

시 관계자는 "납세자의 권익 보호와 편의 증진을 위해 세금 환급 절차를 적극적으로 안내하고 있다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 세정서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.


포천시는 이번 환급 조치 외에도 자동차세 연납제도 홍보 강화 등 납세자 중심의 세정행정을 지속적으로 추진해 나갈 방침이다. 자동차세 환급 관련 문의는 포천시청 세정과 세정팀으로 하면 된다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
