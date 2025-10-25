'음악을 들어라'…'헤비메탈도 좋다'

분당 90~120회 박자 운동 조절 능력 향상

자신감 상승, 도파민과 세로토닌 분비 즐거움

음악 듣고 기분 좋아지면 더 나은 플레이 가능

호블란 헤비메탈, 우즈와 매킬로이도 음악 루틴

음악의 힘은 대단하다. 사람에게 기쁨과 위로를 준다. 이는 동·식물에도 해당된다. 음악을 듣고 자란 동·식물은 건강하게 성장한다.

운동선수도 마찬가지다. 음악을 잘 이용하면 훨씬 더 좋은 성적을 낼 수 있다. 해외의 경우 훈련을 할 때 음악과 함께 하는 골퍼들도 조금씩 늘어나고 있다. 반면 국내 골퍼들은 아직도 음악에 부정적이다. 연습을 방해하는 요소로 생각한다.

빅토르 호블란은 헤비메탈을 들으며 훈련을 한다. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

음악을 들으면 운동 능력이 향상된다. 과학적 근거가 있다. 음악과 운동 분야의 세계적인 전문가인 코스타스 카라게오그리 박사의 연구 결과다. 영국의 브루넬대학교 스포츠 교육학과에서 학생들을 지도하고 있다. 다양한 연구를 통해 음악의 효과를 입증했다. 그는 "분당 90~120회 박자의 강한 비트의 음악을 들으면 조화와 운동 조절 능력이 향상된다"고 밝혔다.

카라게오그리 박사는 "음악을 들으면서 운동하면 평소보다 15% 정도 더 오래 운동할 지속할 수 있다"고 했다. 연구진은 참가자 30명에게 '퀸', '레드 핫 칠리 페퍼스', '마돈나' 등의 음악을 들으며 러닝머신 위에서 운동하도록 했고, 참가자들은 평소보다 더 많은 에너지를 쏟아냈다.

렉시 톰프슨은 훈련할 때 음악을 즐긴다. 골프먼슬리 제공 원본보기 아이콘

빠른 노래를 들으면 운동에 더욱 효과적이다. 음악이 신경학적인 방식을 통해 관심을 다른 데로 유도해 심리적인 피로도를 낮춘다.

경쾌한 곡은 동기 부여를 한다. 자신감이 상승한다. 즐거움을 담당하는 뇌 화학 물질인 도파민과 세로토닌의 분비를 촉진한다. 음악은 골퍼를 기분 좋게 만든다. 기분이 좋아질수록 더 나은 플레이를 할 가능성이 커진다.

음악을 잘 이용하는 골퍼가 있다. 미국프로골프(PGA) 투어에서 통산 7승을 수확한 빅토르 호블란(노르웨이)이다. 현재 세계랭킹 11위이다. 호블란은 '태권소년'으로 유명하다. 2023년 PGA 투어 페덱스컵 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십에서 우승한 세계 정상급 선수다.

호블란은 음악을 들으며 훈련한다. 장르가 흥미롭다. 헤비메탈을 좋아한다. '메탈리카', '툴', '시스템 오브 어 다운' 등 메탈 밴드를 선호한다. 호블란은 2023년 라이더컵 당시 헤비메탈 음악 들으며 여유로운 모습을 보여줬다. 그는 "강렬한 록 음악은 집중력을 키워준다"고 말했다.

타이거 우즈는 스마트폰에 300여 곡을 저장해서 다닌다. AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

'골프황제' 타이거 우즈(미국)는 연습장에서 이어폰을 낀 채 훈련한다. 대회에서 1번 홀로 이동할 때도 종종 음악을 듣는다. 자신의 스마트폰에 300여 곡을 저장해 다닌다. 로리 매킬로이(북아일랜드)는 연습에 더 집중하기 위해 음악을 선택한다. 체육관에서 강도 높은 체력훈련을 할 때는 비트가 강한 음악을 고른다. 패트릭 리드(미국)와 이언 폴터(잉글랜드)도 연습할 때 음악을 즐겨 듣는다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 통산 11승을 쌓은 장타자 렉시 톰프슨(미국)도 음악을 즐긴다. 연습 때 음악을 듣는 루틴을 이용한다. 긴장을 풀고, 집중력을 높이기 위해 음악을 듣는다. 프로 통산 66승을 수확한 신지애도 연습 때 음악을 틀어 놓는다. 음악이 오랜 연습 시간의 무료함을 달래주고, 집중력을 높이는 데 많은 도움이 되기 때문이다.

로리 매킬로이는 체력훈련을 할 때 비트가 강한 노래를 듣는다. AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

미국 골프전문 매체 골프먼슬리는 최근 골프와 음악의 상관관계에 대해 조명했다. 에마 부스 코치가 조언자로 나섰다. 2009년 PGA 프로 자격을 취득했고, 윈체스터 골프 아카데미를 운용하고 있는 교습가다.

에마 코치는 음악을 들으며 골프 연습을 할 때 준비해야 하는 사항을 열거했다. 배터리가 오래가고 착용감이 뛰어난 헤드폰 찾기, 연습 내용에 맞는 플레이리스트 선택, 팟캐스트와 오디오북 이용하기, 운동 효과 높이기 위해 신곡 추가 등을 추천했다.

에마 코치는 자신의 연습 플레이리스트도 공개했다. 클럽별로 선곡이 달랐다. 드라이버는 록 밴드 '비스티 보이즈', 아이언은 '메건 디 스탤리언', 쇼트게임은 '런 DMC', 퍼팅은 '루도비코 에이나우디' 등이다. 마지막으로 에마 코치는 "연습이 지루하다고 느낄 때 음악을 들을 필요가 있다"면서 "음악이 다음 단계로 이끌어 줄 수도 있다"고 설명했다.





