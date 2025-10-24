이동환 고양시장, 김운남 의장·김동연 도지사와 잇단 협치 행보 펼쳐

고양시, 이동환 시장-시의회-경기도 '3각 협력' 강화

경제자유구역 지정·조직개편·재정난 완화 등 현안 해결 총력

경기 고양특례시(시장 이동환)가 지역 현안 해결과 시정의 원활한 추진을 위해 시의회 및 경기도와의 소통과 협력을 강화하고 있다.

이동환 고양특례시장(오른쪽 두 번째)이 지역 현안 해결과 시정의 원활한 추진을 위해 시의회 및 경기도와의 소통과 협력을 강화하고 있다. 사진은 지난 23일 경기북부 AI캠퍼스 개소 현장 등을 방문한 김동연 경기도지사(가운데)와 함께 가념촬영을 하고 있는 모습. 고양특례시 제공

이동환 시장은 지난 21일 제298회 고양특례시의회 임시회 개회를 앞두고 의장실을 방문해 고양시 경제자유구역 지정 추진, S2부지 매각, 조직개편안 통과 등 주요 현안에 대해 김운남 의장과 심도 있는 협의를 진행했다.

이 자리에서 이동환 시장은 "고양시가 미래성장 중심도시로 도약하기 위해서는 의회와 집행부의 긴밀한 협력이 필수적"이라며 "108만 시민의 삶과 직결되는 현안이 차질 없이 추진될 수 있도록 상생의 정책이 이뤄지길 바란다"고 밝혔다.

이어 지난 23일 이동환 시장은 김동연 경기도지사와 함께 K-컬처밸리 우선협상대상자 발표회, 킨텍스 제3전시장 건립 착공식 및 경기북부 AI캠퍼스 개소 현장 등을 방문했다. 이 자리에서 김 지사는 고양경제자유구역 지정이 추진 될 수 있도록 도 차원의 협력 의지를 밝혔다.

이날 이동환 고양시장은 김동연 경기도지사와 차담회를 갖고 고양시의 자족기능 강화 및 재정난 완화를 위한 정책 건의사항을 전달했다. 주요 건의사항은 ▲경제자유구역 및 기회발전특구 지정 협조 ▲경기도 내 철도사업 운영비 지원을 위한 경기도 조례 제개정 등이다.

이 시장은 "고양시는 경기북부의 중심도시이자 수도권 균형발전의 핵심 거점으로, 경기도와의 협력 없이는 미래 비전을 완성할 수 없다"며 "도와의 긴밀한 공조를 통해 고양시가 진정한 자족도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "경제자유구역 추진과 일산테크노밸리, 대곡역세권 지식융합단지 조성, AI캠퍼스 조성 등은 고양의 미래를 좌우할 미래 성장 동력 사업"이라며 "고양시와 시의회, 경기도가 함께 힘을 모은다면 수도권 서북부 성장축의 중심도시로 도약할 수 있다"고 강조했다.

시는 이번 협치 행보를 계기로, 시의회 및 경기도와의 소통을 더욱 강화하고 각종 지역 현안 해결을 위한 협의 및 정책 공조를 지속적으로 이어갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



