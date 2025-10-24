본문 바로가기
남양주시, 사회적경제기업 역량강화 워크숍…지속성장 기반 다지다

이종구기자

입력2025.10.24 11:34

경기 남양주시(시장 주광덕)는 24일부터 25일까지 1박 2일간 사회적경제기업의 자생력 강화를 위해 사회적경제기업 역량강화 워크숍을 추진한다고 밝혔다.

남양주시가 24일부터 25일까지 1박 2일간 사회적경제기업의 자생력 강화를 위해 사회적경제기업 역량강화 워크숍을 추진한다. 남양주시 제공

남양주시가 24일부터 25일까지 1박 2일간 사회적경제기업의 자생력 강화를 위해 사회적경제기업 역량강화 워크숍을 추진한다. 남양주시 제공

이번 워크숍은 관내 사회적경제기업의 실무역량을 강화하고, 기업 간 협력을 확대하기 위해 마련된 자리로, '제7회 대한민국 사회적경제 박람회 in 전주' 참관 및 선진사례 현장 탐방 프로그램으로 구성됐다.


워크숍에는 남양주시 사회적경제기업 대표 및 실무자 40여 명이 참여해 △사회적경제 협업 네트워크 간담회 △박람회 정책포럼 및 컨퍼런스 참석 △우수 사회적경제기업 사례 탐방 △우수 운영 모델 벤치마킹 등 다양한 프로그램이 진행된다.

특히 '제7회 대한민국 사회적경제 박람회 in 전주'에서 전국 각지의 우수 사회적경제기업 사례를 살펴보고, 기업 운영 노하우와 혁신적 비즈니스 모델을 공유할 예정이다. 이어진 정책 포럼에서는 사회적경제 활성화 정책 동향과 지역기반 기업 육성 전략을 주제로 발표와 토론도 진행된다.


주광덕 시장은 24일 오전, 워크숍을 떠나는 사회적경제 기업인들을 직접 배웅하며 "이번 워크숍이 사회적경제 기업인들이 서로의 경험을 나누고 실질적인 협업 방안을 모색할 수 있는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 말했다.


이어 "시는 앞으로도 사회적경제 생태계가 더욱 활발하게 성장할 수 있도록 다양한 지원정책을 추진해 나가겠다"고 격려했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
