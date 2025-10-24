[폴폴뉴스]10·15 부동산 대책 후 李대통령 지지율 소폭 상승…'부동산 대책 적절 37%'

갤럽 여론조사

李대통령 부정평가 이유 중 부동산 이슈 비중 증가

민주당 43%, 국민의힘 25%로 격차 확대

10·15 부동산 대책 이후 이재명 대통령과 여당인 더불어민주당 지지율이 소폭 상승세를 보였다. 특히 서울과 경기·인천 등 수도권에서 지지율이 개선되는 흐름을 보여 눈길을 끌었다. 10·15 부동산 대책과 관려해서는 찬반 의견이 엇비슷한 가운데 부적절하다는 의견이 소폭 높았다.

24일 여론조사업체 갤럽이 공개한 여론조사(21일부터 23일까지 전국 18세 이상 1000명 대상으로 무선전화 인터뷰 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 12.3%)에 따르면 이 대통령의 직무 수행과 관련해 56%가 잘하고 있다고 긍정적으로 답했다. 지난주와 비교해 2%포인트 올랐다. 잘못하고 있다는 부정평가는 2%포인트 내려 33%로 나타났다.

눈길을 끄는 것은 부정평가 이유와 관련해 부동산 이슈가 높아졌다는 점이다. 부정적으로 평가한 응답자 325명 가운데 부동산 정책·대출규제를 언급한 비율은 11%였는데 이는 지난 조사와 비교해 6% 올랐다. 갤럽은 "추석 전에는 조희대 대법원장 사퇴 압박과 진실 공방, 내란 재판부 변경 등 여당 주도 사안, 지난주는 외교, 중국 문제, 이번 주는 부동산 관련 언급 비중이 늘어 선순위로 부상했다"며 "10·15 주택시장 안정화 대책에서 비롯한 것으로 보이는데, 현시점 대통령과 여당에 대한 인식을 뒤바꿀 정도로 강력하진 않았다"고 분석했다.

민주당 지지율도 개선됐다. 민주당은 지난주보다 지지율이 4%포인트 올라 43%로 조사됐다. 국민의힘 지지율은 지난주와 같은 25%였다. 눈길을 끄는 것은 지난주와 비교해 수도권 내 민주당의 지지율이 상승했다는 것이다. 서울의 경우 36%에서 41%로 경기·인천은 39%에서 45%로 각각 올랐다.

10·15 부동산 대책과 관련해서는 적절하다는 의견이 37%, 적절하지 않다는 의견이 44%였다. 부동산 보유세 등에 대해서는 높여야 한다는 여론은 26%, 낮춰야 한다는 여론은 27%, 현 수준을 유지해야 한다는 여론은 33%였다. 부동산 보유세를 강화하되 부동산 거래 시 취득세나 양도소득세를 완화해야 한다는 주장에 대해서는 찬성 여론이 54%, 반대 여론이 27%로 조사됐다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>