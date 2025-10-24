[포토] '금품 수수 혐의' 강호동 농협중앙회장 "송구스럽고 죄송"

강호동 농협중앙회장이 24일 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회의 농협중앙회 등에 대한 국정감사에서 안경을 고쳐쓰고 있다.







