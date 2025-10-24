술 소비 26년만에 최저…MZ가 바꾼 '보드카의 나라', 노인들은 아직

1인당 알코올소비량 7.84ℓ…26년만 최저치

건강 관심·세금 인상, 주류 소비 감소에 한몫

'보드카의 나라'로 불리는 러시아의 술 소비가 26년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 건강과 금주에 대한 관심이 높아진 젊은 세대와 가격 인상·관세 부담 등이 원인으로 꼽힌다.

23일(현지시간) 이즈베스티야 등 러시아 매체에 따르면 지난 9월 러시아의 1인당 알코올 소비량은 7.84ℓ로 1999년 이후 가장 낮은 수치를 기록했다.

올해 들어 러시아의 음주량은 꾸준히 감소세다. 3월 8.41ℓ에서 4월 8.32ℓ, 5월 8.22ℓ, 6월 8.12ℓ, 7월 8.01ℓ, 8월 7.93ℓ로 매달 줄었다. 1~9월 월평균 소비량은 8.18ℓ로 집계됐다.

가장 음주량이 적은 지역은 무슬림 인구가 많은 북캅카스의 체첸(0.13ℓ)과 잉구세티아(0.62ℓ)였다. 반면 우랄산맥 인근 스베르들롭스크주는 1인당 10.49ℓ로 전국 최고치를 기록했다. 러시아의 북부지역은 추운 날씨를 이기기 위해 독한 술을 마셔야 한다는 믿음과 전통이 있어 술 소비량이 많다. 수도 모스크바는 4.91ℓ로 업무 중심지인 지역 특성상 음주 통제가 상대적으로 엄격하다고 전문가들은 분석했다.

루딩그룹 와인포트폴리오 책임자 블라디미르 코센코와 중독 전문의 안드레이 이바노프는 "1990년대 통계에는 저알코올 음료가 포함되지 않았고 불법 보드카 거래도 많았다"며 "통계상 차이는 더욱 클 것이다"라고 말했다.

전문가들은 최근 감소세가 단순한 세금·가격 요인만이 아니라 건강 중심의 생활 방식 변화와도 관련이 있다고 본다. 영양사 마리아 니체곱스카야는 "젊은 세대를 중심으로 건강한 삶, 정신 건강 관리, 금주 문화가 확산하고 있다"고 말했다.

다만 변화의 흐름이 모든 세대에 동일한 것은 아니다. 도시 거주자와 젊은 층, 고소득층의 음주율은 감소했지만 노년층과 사회 취약계층에서는 여전히 비슷한 수준을 유지하고 있다는 지적도 나온다. 대신 무알코올 맥주·와인 등 대체 시장이 급성장하며 새로운 소비 트렌드를 형성하고 있다.

한편 러시아 국민경제공공행정 아카데미의 막심 체르니곱스키 부교수는 "최근 주류 소비세 인상으로 보드카의 소매 최저가가 299루블에서 349루블로 올랐다"며 "가격 인상과 관세 부담으로 합법적 주류 생산이 감소하고 있다"고 지적했다.





