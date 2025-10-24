본문 바로가기
북한군 귀순에 北, 추격조 보냈나…MDL 침범

유제훈기자

입력2025.10.24 10:28

최근 북한군 1명이 중부 전선에서 귀순할 때 추격조로 보이는 북한군 수 명이 군사분계선(MDL)을 넘었다가 우리 군의 경고사격을 받고 돌아간 것으로 알려졌다.


북한군 1명이 중동부전선 군사분계선(MDL)에 인접한 경계초소(GP)를 통해 귀순했다

북한군 1명이 중동부전선 군사분계선(MDL)에 인접한 경계초소(GP)를 통해 귀순했다

24일 군에 따르면 지난 19일 오전 7시께 북한군 하전사(병사) 1명이 강원 중부 전선을 통해 우리 군에 귀순 의사를 밝혔다. 군은 열상감시장비(TOD) 등으로 추적·감시한 뒤 유도 절차에 따라 신병을 확보했다. 합동참모본부는 당시 "북한군의 특이동향은 없다"고 전했다.

하지만 군 소식통에 따르면 해당 귀순자가 도착한 후 수 시간 뒤 무장한 북한군 수 명이 MDL을 넘어 우리 측 최전방 소초(GP) 앞 200m까지 접근했던 것으로 알려졌다. 이들은 무장한 북한군은 귀순자를 쫓는 추격조로 추정된다.


우리 군은 경고 방송 후 절차에 따라 경고 사격을 했고, 해당 북한군은 북측 지역으로 되돌아간 것으로 전해졌다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

