두산건설, '매직 슬라이딩 욕실장' 특허 취득

거울면 단차 없애고 오픈형 수납공간 적용

신규 아파트 단지에 우선 적용 예정

두산건설이 욕실 사용 편의성과 디자인 완성도를 높이기 위해 개발한 '매직 슬라이딩 욕실장'으로 특허를 취득했다고 24일 밝혔다.

두산건설이 개발해 특허를 취득한 '매직 슬라이딩 욕실장'을 설치한 모습. 두산건설 제공 AD 원본보기 아이콘

매직 슬라이딩 욕실장은 기존 슬라이딩형 욕실장과 달리 거울면의 단차를 완전히 없애 시각적으로 깔끔하고 세련된 통일감을 구현한 것이 가장 큰 특징이다. 하부에는 자주 사용하는 물품을 간편하게 보관할 수 있는 오픈형 수납공간을 적용해 실용성을 높였다.

날씨·건강 정보를 표시하는 스마트 미러 디스플레이와 UV-A 살균 모듈 등 최신 편의 기능을 유기적으로 결합했다. 물과 습기에 강한 PS(폴리스티렌)소재를 사용해 내구성을 강화했다.

이 제품은 최근 분양을 실시한 '두산위브더제니스구미'를 비롯해, 연내 공급 예정인 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크', '두산위브 더센트럴 수원' 등을 포함한 두산건설의 신규 단지 5곳에 유상 옵션으로 적용될 예정이다.

두산건설은 지난해 상부 도어를 완전히 개폐해 개방감을 높인 '플랩욕실장', 올해는 위브 브랜드 정체성을 반영한 엘리베이터 'We've Ascend'로 한국디자인진흥원이 주관하는 '굿디자인어워드'에서 GD마크를 획득했다.

두산건설은 "이번 특허 제품을 통해 더욱 편안한 생활 환경을 조성해 기쁨이 있는 공간(Live)을 만들 것"이라며 "앞으로도 위브(We've) 브랜드 철학을 담아 더 나은 주거 공간을 제공하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>