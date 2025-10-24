美·中정상회담 앞둔 트럼프 "시진핑에게 가장 먼저 펜타닐 질문"

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 30일 시진핑 중국 국가 주석과의 정상회담에서 가장 먼저 펜타닐 문제를 제기하겠다고 말했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 백악관에서 열린 범죄 단속 관련 회의에서 "그(시 주석)에게 가장 먼저 물어볼 질문은 펜타닐 문제"라고 말했다.

트럼프 대통령은 중국이 미국과 멕시코의 항구 검문을 피하기 위해 베네수엘라를 통해 펜타닐을 밀수한다는 증거가 있는지 질문을 받자 "중국은 그렇게 하고 있다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 펜타닐 전구체 화학물질이 중국에서 생산돼 유입되고 있으며, 중국이 펜타닐 유통을 근절하면 대(對)중 관세를 인하하겠다는 입장이다.

그는 "(중국은) 펜타닐 때문에 20%의 관세를 내고 있는데, 이는 수십억 달러에 달한다"며 "11월 1일부터는 중국에 대한 관세가 157%로 올라가는데, 이는 사상 최고 수준이다. 이는 중국이 감당할 수 없기 때문에 우리는 그런 상황을 원치 않는다"고 했다. 이어 "그들은 (펜타닐로) 1억달러를 벌어들이고 있지만, (관세로) 1000억 달러 정도를 내야 한다. 그래서 그들은 뭔가를 하고 싶어 하는 것 같다"고 덧붙였다.

앞서 전날 트럼프 대통령은 미·중 정상회담 관련 "상당히 긴 회담이 예정돼있다"며 "우리는 모든 것에 대해 합의에 도달할 것"이라고 말했다. 그는 시 주석과 매우 좋은 관계를 유지하고 있다며 중국의 희토류 수출 통제 강화와 미국산 대두 수출, 핵 군축 등 사안을 합의할 수 있다고 전망했다. 또 러시아·우크라이나 전쟁 종식 관련 논의도 할 예정이라고 전했다.

이날 백악관은 트럼프 대통령이 24일 밤 미국 워싱턴D.C.를 출발해 말레이시아와 일본을 거쳐 한국 시간으로 29일 부산에 도착할 예정이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 29일 한미 정상회담, 30일 미·중 정상회담을 한 뒤 저녁에 귀국한다.





