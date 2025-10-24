클로드 개발사 '앤트로픽', 내년 초 강남에 한국 사무소 개소

아시아 세 번째 거점…로앤컴퍼니·SKT 등 협력 사례 확산

미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽(Anthropic)이 내년 초 서울 강남에 한국 사무소를 설립한다고 24일 밝혔다. 이로써 한국은 인도·일본에 이어 아시아·태평양 지역 내 앤트로픽의 세 번째 주요 거점이 된다. 내주에는 주요 임원들이 방한해 국내 파트너사들과의 협력을 본격화할 예정이다.

다리오 아모데이 앤트로픽 CEO는 "한국은 아시아의 AI 혁신을 선도하는 국가로 이미 클로드(Claude)가 폭넓게 활용되고 있다"며 "세계적 수준의 기술 생태계와 혁신적인 연구기관을 갖춘 한국에서 파트너사들과 함께 AI의 무한한 가능성을 실현할 것"이라고 밝혔다.

앤트로픽에 따르면 한국은 클로드 사용량 기준 전 세계 상위 5위권에 올랐다. 특히 AI 코딩 어시스턴트 '클로드 코드(Claude Code)'의 한국 내 월간 활성 이용자 수(MAU)는 최근 4개월 새 6배 증가했다. 게다가 현재 한국 소프트웨어 엔지니어가 전 세계에서 클로드 코드를 가장 많이 이용한 사용자 1위로 기록돼 있다.

앤트로픽은 한국 지사를 통해 스타트업과 대기업을 아우르는 현지 맞춤형 지원 조직을 꾸릴 계획이다. 첫 인사로 '스타트업 담당 총괄''을 선임했으며, 향후 한국 지사장 등 핵심 인력 채용을 이어간다.

한국 스타트업 생태계와의 협업도 빠르게 확산 중이다. 특히 API 크레딧과 기술 리소스를 제공하는 '클로드 포 스타트업(Claude for Startups)' 프로그램이 국내에서 큰 호응을 얻고 있다.

리걸테크 스타트업 로앤컴퍼니(Law&Company)는 클로드를 도입해 법률 워크플로를 개선하고 변호사 업무 효율을 1.7배 향상시킨 사례로 소개됐다. 국내 대기업 중에서는 SK텔레콤도 앤트로픽과 협력해 다국어 AI 고객서비스 모델을 개발, 천만 명 이상을 대상으로 한 프로젝트를 진행한 바 있다.

폴 스미스 앤트로픽 최고영업책임자(CCO)는 "한국 기업들은 이미 고난도 코딩과 엔터프라이즈 애플리케이션 분야에서 세계 최고 수준의 클로드 활용 역량을 갖췄다"며 "한국 사무소를 통해 기업과 스타트업의 특화된 요구에 맞춘 맞춤형 지원을 강화할 것"이라고 말했다.





