박지원, '어좌' 앉은 김건희에 "尹 다음 왕 되겠다는 망상 때문"

김 여사, 과거 경복궁 근정전 용상 앉아 논란

근정전, 국보 지정돼 외부에서만 관람 가능

박지원 "왕이 돼 영구 집권 생각했을 듯"

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 과거 경복궁 근정전을 찾아 역대 왕들의 용상(어좌·임금이 앉는 의자)에 앉았던 사실이 알려져 논란이 된 가운데, 박지원 더불어민주당 의원이 "다음 왕이 되겠다는 망상 때문"이라고 비판했다. 박 의원은 23일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에서 "왕이 돼 영구 집권을 생각했던 것 같다"며 이같이 말했다.

더불어민주당 양문석 의원이 22일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 국립중앙박물관, 국립중앙도서관 등에 대한 국정감사에서 정용석 국립박물관문화재단 사장에게 김건희 여사의 경복궁 근정전 용상 착석 의혹에 관해 추궁하고 있다. 연합뉴스

박 의원은 "윤 전 대통령은 역술인의 말을 믿고 손바닥에 왕(王)자를 써서 나왔다. 김 여사는 '다음에 내가 대통령 돼서 왕좌에 오르겠다'며 저런 짓을 하지 않았나 생각한다"며 "(김 여사는) 이미 왕이니까 왕 행세를 했다. 절대 지존을 누가 건드릴 수 있었겠냐"고 지적했다.

앞서 지난 20일 유튜브 채널 '주기자 라이브'에서는 김 여사가 이배용 전 국가교육위원장과 함께 슬리퍼를 신고 경복궁 내 건축물 안에 있는 사진이 공개됐다. 조선 왕조의 상징적 공간인 근정전은 국보로 지정돼 있으며, 현재는 외부에서만 관람이 가능하다.

22일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 양문석 민주당 의원은 김 여사가 지난 2023년 휴궁일에 이 전 위원장 등과 함께 비공개로 경복궁을 찾아 근정전 어좌에 앉은 사실을 지적했다. 같은 날 국가유산청도 임오경 민주당 의원실에 제출한 자료에서 "2023년 9월 12일 김 여사가 경복궁 근정전에 방문했을 당시 용상에 앉은 사실이 있음을 확인했다"고 밝혔다.

김 여사는 당시 광화문 월대 복원과 아랍에미리트(UAE) 국빈 맞이 행사 점검 차원에서 방문했으나, 예정에 없던 경회루·근정전 등의 내부 관람에 국가유산청 관계자들을 대동한 것으로 알려졌다.

양문석 민주당 의원은 당시 대통령비서실 소속 선임행정관으로 김 여사를 수행했던 정용석 국립박물관문화재단 사장에게 "김 여사가 왜 경회루에 갔냐. 일반 민간인이 근정전 용상에는 왜 앉았는가"라고 물었다. 이어 "누가 앉으라고 그랬나. (최응천) 전 문화재청장이 앉으라고 권유한 건가, 아니면 스스로 가서 앉은 건가"라며 "앉아서 무슨 얘기를 했느냐"고 따져 물었다.

정 사장은 처음엔 "기억이 잘 나지 않는다"고 했으나, 여당 의원들의 질책이 이어지자 "(여사) 본인이 가서 앉으셨지 않았을까 싶다. 계속 이동 중이었기에 만약에 앉아 계셨다 하더라도 1∼2분 정도"라고 답했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



