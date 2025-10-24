'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

이송 중 마취 풀린 후 트럭 지붕 위로 올라와

경미한 부상 입었으나 건강에 큰 이상 없어

남아프리카공화국의 한 도로에서 트럭의 지붕 해치를 뚫고 사자가 탈출해 일시적인 자유를 향해 날아오르는 순간이 포착됐다. 23일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신은 최근 남아프리카공화국에서 이송 중이던 사자가 트럭에서 뛰쳐나와 도로변으로 달아나는 사건이 일어났다고 보도했다.

남아프리카공화국 도로 위 트럭에서 사자가 탈출하는 모습.

갑작스러운 탈출에 인근 주민과 운전자들은 큰 충격과 공포에 휩싸였다. 다행히 트럭에 실릴 당시 투여된 진정제의 영향으로 사자는 비교적 차분한 상태를 유지했다. 이 사자는 개인이 소유한 것으로 다른 주인에게 옮겨지는 중이었는데, 마취가 덜 되는 바람에 트럭 위로 올라왔고 도로로 뛰어내리기까지 한 것이다.

현장에는 경찰과 수의사 안톤 넬 박사가 긴급 출동해 사자를 추적했다. 사자는 인근 풀밭으로 몸을 숨겼지만, 주변 사람들은 긴장감을 늦추지 못했다. 도로를 어슬렁거리던 사자는 마취가 진행됐는지 인근 풀밭 그늘에 차분히 누운 상태로 발견됐고, 트럭으로 다시 옮겨졌다. 넬 박사는 사자가 발톱 갈라지는 등 경미한 부상을 입었으나 건강에는 큰 이상이 없다고 밝혔다. 현재 사자는 남아공 노스웨스트주에 위치한 야생동물 사육 시설로 무사히 옮겨진 것으로 알려졌다. 당국은 잠금 관리 등 안전 규정 위반 여부를 조사 중이다.

한편, 남아공 전역의 농장 350여곳에서는 8000~1만2000마리의 사자가 사육되는 것으로 추정된다. 남아공에 사자를 포함한 야생동물 사육은 큰 산업으로 자리 잡았다. 사육한 사자는 일부 관광객의 재미를 위한 사냥감으로 전락하거나, 도축 당한 뒤 뼈 등이 약재로 팔린다. 또, 관광객을 위한 사진 촬영용으로 활용되기도 한다. 특히 산업화한 '트로피 사냥'은 재미를 위해 동물을 죽인다는 비판 여론에도 불구하고, 남아공을 포함한 몇몇 아프리카 국가에서 여전히 성행하고 있다. 남아공에 서식하는 야생 사자는 약 3500마리로 추정된다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



