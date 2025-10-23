본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

북한군 20여명 휴전선 침범했다 퇴각…경고사격 실시

이현우기자

입력2025.10.23 21:11

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

북한군 20여명이 나흘 전인 19일 군사분계선(MDL·휴전선)을 침범했다가 퇴각했던 것으로 확인됐다.


23일 합동참모본부에 따르면 북한군 20여명은 지난 19일 서부전선 비무장지대(DMZ) 내 MDL을 침범했다. 우리 군은 경고방송을 실시한 이후 경고사격을 실시했고, 이들은 곧바로 퇴각한 것으로 알려졌다.

북한군이 휴전선을 침범한 당일, 북한군 1명이 중부전선 MDL을 넘어 우리 군에 귀순 의사를 밝혔다. 군 관계자에 따르면 당시 북한군이 군사분계선을 넘은 곳은 귀순사건과 무관한 지역으로 전방지역에서 불모지 등의 작업을 하다 일시적으로 군사분계선을 넘은 것으로 추정되고 있다. 합참 관계자는 "우리 군은 북한군의 동향을 면밀하게 감시하면서 작전수행 절차에 의거해 필요한 조치를 하고 있다"고 밝혔다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

피켓팅 놓쳐도 즐기는 건 못참아…'밖탠딩'을 아시나요

'라면 원조' 삼양vs'절대 강자' 농심…'옛날라면'으로 맞장

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

경찰 체력시험, "쉬워 보인다"길래 체험해봤더니…

23조 계약하더니 삼성전자 또 대박…TSMC 독점 깨고 테슬라 'AI5'도 생산

새로운 이슈 보기