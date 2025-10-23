북한군 20여명 휴전선 침범했다 퇴각…경고사격 실시

북한군 20여명이 나흘 전인 19일 군사분계선(MDL·휴전선)을 침범했다가 퇴각했던 것으로 확인됐다.

23일 합동참모본부에 따르면 북한군 20여명은 지난 19일 서부전선 비무장지대(DMZ) 내 MDL을 침범했다. 우리 군은 경고방송을 실시한 이후 경고사격을 실시했고, 이들은 곧바로 퇴각한 것으로 알려졌다.

북한군이 휴전선을 침범한 당일, 북한군 1명이 중부전선 MDL을 넘어 우리 군에 귀순 의사를 밝혔다. 군 관계자에 따르면 당시 북한군이 군사분계선을 넘은 곳은 귀순사건과 무관한 지역으로 전방지역에서 불모지 등의 작업을 하다 일시적으로 군사분계선을 넘은 것으로 추정되고 있다. 합참 관계자는 "우리 군은 북한군의 동향을 면밀하게 감시하면서 작전수행 절차에 의거해 필요한 조치를 하고 있다"고 밝혔다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



