한미, 공중 연합훈련 '프리덤 플래그' 일정 1주 단축해 실시

공군 "APEC 군사대비태세 유지 목적"

한미가 오는 27일부터 2주간 진행 예정이던 공중 연합훈련 '프리덤 플래그' 일정을 1주로 단축해 실시한다.

공군은 23일 "2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 군사대비태세 유지를 위해 프리덤 플래그의 연합훈련을 APEC 정상회의 이후 1주간 고강도로 실시할 예정"이라고 밝혔다

공군에 따르면 공군은 한미 연합훈련을 연내 2주간 실시할 수 있는 시기를 미국 측과 함께 검토했으나, 미국 측 사정에 따라 시기 조정이 어려워 계획기간 중 1주 차는 미국 측 단독훈련, 2주 차는 한미 연합훈련으로 실시하기로 협의했다.

공군 측은 "한미 참가 전력은 예년과 유사하다"면서 "한미 공군은 연합작전 수행 능력 향상이라는 훈련목적 달성을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.





계룡=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



