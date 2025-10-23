본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

국방·외교

한미, 공중 연합훈련 '프리덤 플래그' 일정 1주 단축해 실시

유제훈기자

입력2025.10.23 17:48

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공군 "APEC 군사대비태세 유지 목적"

한미가 오는 27일부터 2주간 진행 예정이던 공중 연합훈련 '프리덤 플래그' 일정을 1주로 단축해 실시한다.


공군은 23일 "2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 군사대비태세 유지를 위해 프리덤 플래그의 연합훈련을 APEC 정상회의 이후 1주간 고강도로 실시할 예정"이라고 밝혔다

한미, 공중 연합훈련 '프리덤 플래그' 일정 1주 단축해 실시
AD
원본보기 아이콘

공군에 따르면 공군은 한미 연합훈련을 연내 2주간 실시할 수 있는 시기를 미국 측과 함께 검토했으나, 미국 측 사정에 따라 시기 조정이 어려워 계획기간 중 1주 차는 미국 측 단독훈련, 2주 차는 한미 연합훈련으로 실시하기로 협의했다.

공군 측은 "한미 참가 전력은 예년과 유사하다"면서 "한미 공군은 연합작전 수행 능력 향상이라는 훈련목적 달성을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.





계룡=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

피켓팅 놓쳐도 즐기는 건 못참아…'밖탠딩'을 아시나요

'라면 원조' 삼양vs'절대 강자' 농심…'옛날라면'으로 맞장

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

경찰 체력시험, "쉬워 보인다"길래 체험해봤더니…

이 대통령 "사정기관이 국가질서 어지럽혀…엄정하게 단죄해야"

새로운 이슈 보기