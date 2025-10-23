"아들은 180cm, 딸은 167cm"…부모 30% 자녀에 '성장보조제' 먹여

소아내분비학회, 부모 2012명 대상 인식조사

부모 28% 자녀에 키 성장 보조제 먹여

정작 디지털기기 사용량 늘고, 수면·운동 부족

우리나라 부모들은 자녀가 성장했을 때 남성은 180㎝, 여성은 167㎝까지 크기를 바라는 것으로 조사됐다. 자녀들의 '큰 키'를 위해 부모 10명 중 3명은 성장 보조제·칼슘·비타민D 등을 섭취하게 한 것으로 조사됐으나, 정작 전자기기 과다 사용과 수면·운동 부족 등 성장을 저해하는 문제에 대해서는 관대한 경향이 있었다.

대한소아내분비학회는 창립 30주년을 맞아 한국갤럽에 의뢰해 학부모 2012명을 대상으로 실시한 '바른 성장 및 건강한 생활 습관 실천에 대한 사회적 인식 조사 결과'를 23일 발표했다. 이번 조사는 지난 6월 23일~7월 28일 만 5~18세 자녀를 둔 부모를 대상으로 진행됐다.

조사 결과, 학부모 10명 중 3명(28%)은 자녀에게 키 성장 보조제를 먹인 경험이 있다고 답했다. 칼슘(33.9%)이나 비타민D(32.4%) 섭취 비율도 높았다. 특히 만 5~6세 미취학 아동의 경우, 칼슘이나 비타민D 섭취 비율이 약 40%로 어린 나이부터 영양제를 복용하는 비율이 높은 것으로 조사됐다. 성장 호르몬 주사를 맞혔다는 응답은 4.6%였다.

현재나 과거에 자녀의 성장 관련 문제를 겪었다고 응답한 부모는 성장 보조제를 썼다는 응답률이 47.0%로 더 높게 나타났다. 그러나 실질적인 효과에 대해서는 회의적인 반응이 많았다. 키 성장 보조제를 썼다고 답한 부모 75.7%가 그 효과에 대해 '보통' 혹은 '효과 없음'이라고 답했다.

이번 조사에서는 자녀의 전자기기 사용 시간, 수면, 운동, 식습관 등 생활 습관에 대한 조사도 이뤄졌다. 성장에 직접적인 영향을 미치는 생활 습관 관리 지표는 오히려 악화한 것으로 나타났다.

수면·운동 시간 부족…여고생 40.2% 하루 두 끼 이하 식사

특히 10년 전과 비교해 수면 부족이 개선되지 않았다. 성장에 가장 중요한 시기인 초등학생의 경우 하루 수면 시간이 8시간 미만이라고 응답한 비율이 36.3%였다. 이는 2016년 조사의 35.2%보다 증가한 수치로, 초등생 3명 중 1명이 충분한 수면을 확보하지 못하고 있다는 지적이 나왔다. 대한수면학회에 따르면 연령별 하루 적정 수면시간은 미취학 아동(3∼5세) 10∼13시간, 학령기 아동(6∼13세) 9∼11시간, 청소년(14∼17세) 8∼10시간이다.

신체 활동도 부족했다. 자녀의 일주일 신체 활동 횟수를 조사한 결과, 전체 응답자의 55.3%가 자녀들의 운동 횟수를 주 3회 미만이라고 답했다. 신체 활동이 부족한 원인으로는 '아이가 너무 바빠서'(63.5%)라는 답변이 가장 많았다.

성장의 또 다른 중요 요소인 식습관 관련 설문에서는 하루 세 끼 식사를 하지 못한다는 응답률이 19.6%로 조사됐다. 특히 여고생의 경우 40.2%가 하루 두 끼 이하로 식사했고, 미취학 아동도 7.3%가 아침 식사를 하지 않는 것으로 나타났다.

전자기기 사용은 증가…10년 새 2배 이상

수면과 운동 시간은 부족한 것에 비해 스마트폰, 컴퓨터 등 전자기기 사용 시간은 10년 전보다 늘어났다. 자녀들의 전자기기 하루 평균 사용 시간을 조사한 결과 '2시간 이상'인 경우가 주중 51.7%, 주말 71%로 나타났다.

초등학생의 경우에도 주중에는 43.5%가, 주말에는 66.5%가 하루 2시간 이상 전자기기를 사용하는 것으로 조사됐다. 이는 2016년 조사의 20.4%보다 2배 이상 늘어난 수치다. 미취학 아동의 경우에도 주중 전자기기 사용 시간이 1시간 이상∼2시간 미만이라고 응답한 비율이 31.6%에 달했다.

자녀 기대 신장…남성 180.4cm, 여성 166.7cm

이번 조사에 참여한 부모들이 바라는 자녀의 키는 남성이 180.4㎝, 여성이 166.7㎝였다. 이는 2022년 산업통상자원부 국가기술표준원의 제8차 한국인 인체치수 조사에서 나온 20대 평균 신장(남성 174.4㎝·여성 161.3㎝)보다 약 5㎝가량 큰 수치다.

이해상 대한소아내분비학회 홍보이사는 "아이의 키가 작다고 하면 질환이 있는지 우선 전문가의 진단을 받아야 한다"며 "진단에 따라 크게 문제가 없다면 생활 습관을 개선하는 게 중요하다"고 말했다. 그러면서 "다른 방식보다는 규칙적인 식사와 운동, 충분한 수면이라는 원칙을 지켜야 한다"고 강조했다.

황일태 학회장도 "진료하다 보면 아이에게 서너개씩의 영양제를 먹인다는 부모님들을 본다"며 "무분별하게 성장 보조제를 많이 먹기보다는 전문가의 진단을 받아야 한다"고 당부했다.





