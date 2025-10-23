로봇 인재시대 개막… 국립부경대-두산로보틱스, 위탁교육기관 제휴 협약

23일 협약식 개최… 협동로봇 분야 인재 양성 협력

국립부경대학교(총장 배상훈)와 두산로보틱스(대표 김민표)가 23일 협동로봇 위탁교육기관 제휴 협약을 체결했다.

국립부경대 지능형로봇혁신융합대학사업단 이경창 단장(왼쪽 두 번째)과 두산로보틱스 박응서 팀장(세 번째) 등 협약식 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약으로 양 기관은 첨단 로봇 교육 과정 운영과 실무형 전문 인력 양성에 본격 나선다. 미래 산업을 선도할 로봇 인재 양성의 새로운 장이 열릴 전망이다.

양 기관은 이날 오후 국립부경대 가온관 6층에서 협동로봇 위탁교육기관 제휴 협약식을 열고, 산업현장 중심의 실무형 로봇 분야 인재 양성을 위해 협력하기로 했다.

양 기관은 이번 협약으로 협동로봇 교육 프로그램 공동 개발과 실습장비를 활용한 실무 중심 교육 운영 등에 협력한다.

국립부경대 가온관 6층에 조성한 협동로봇 위탁교육기관에서 재학생과 산업체 재직자를 대상으로, 산업현장에서 활용도가 높은 협동로봇 기술 중심의 현장 실습형 교육과정을 운영할 계획이다.

국내 협동로봇 분야 1위 기업인 두산로보틱스는 협동로봇 기술의 산업 확산과 전문 인력 양성을 위해 국립부경대를 공식 위탁교육기관으로 지정한 데 이어 이날 협약을 했다.

국립부경대는 지능형로봇혁신융합대학사업단(단장 이경창)을 중심으로 위탁교육기관을 운영한다. 이 사업단은 국가 전략사업인 교육부의 첨단분야 혁신융합대학사업을 수행하는 가운데 지능형로봇 분야를 중심으로 대학-산업체 간 공동교육체계를 구축해 차세대 로봇산업 인재를 양성 중이다.

양 기관의 이번 협약에 따라 국립부경대는 영남권 로봇산업을 선도하는 전문 교육거점으로, 두산로보틱스는 국내 협동로봇 산업의 핵심 기업으로 위상을 강화할 것으로 기대된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



