[2025국감]與 "'김건희 머슴' 박장범, KBS 사장 그만둬야"

국회 과방위 국정감사서 박장범 질타

"KBS 적자 1000억원…회생불능"

더불어민주당은 23일 "KBS 브랜드 가치 하락은 박장범이라는 사장이 앉아 있기 때문"이라며 박장범 사장에게 사퇴를 촉구했다.

이날 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 이정헌 민주당 의원은 "사상 최악의 경영, 노동과 공정방송 근로조건 무시, 독립된 감사 패싱, 이런 부분에 대한 문제점이 KBS 안팎에서 지적되고 있다"며 "올해 경영 평가를 살펴보면 1000억원대 막대한 적자가 예상되는데 사장 본인은 책임이 없느냐"고 박 사장에게 따져 물었다.

이에 박 사장은 "적자 규모 줄이고 무엇보다 가장 큰 원인인 수신료 통합 징수를 회복하기 위해 노력했다. 민주당 의원들이 발의해 주셔서 감사하다"고 답했다.

같은 당 이훈기 의원도 "2년 연속 1000억원대 적자는 회생불능"이라며 "박 사장 취임 이후 KBS 광고 점유율과 시청률이 지속적으로 하락했다"고 비판했다. 그러면서 "박장범이 있어서 KBS가 추락했다. 사장을 그만해야 한다"고 말했다. 이 의원은 "아직도 박 사장은 '파우치 박', '김건희의 머슴'이라고 평가받는데 어떻게 시청자가 KBS 방송을 보겠는가. 사장을 그만해야 한다"고 촉구했다.

김현 민주당 의원은 박 사장을 향해 "좋은 콘텐츠를 만든다고 했는데 수입이 어디서 들어오냐"며 "본인이 사퇴하면 신뢰도가 올라가고 '파우치 박장범'이라는 비아냥과 조롱을 안 듣는다"고 말했다.

이해민 조국혁신당 의원도 "KBS 정상화 물결에서 박 사장은 그냥 퇴장하시는 게 낫다"며 "KBS는 점점 정상화로 갈 것 같다. KBS 사장도 정상화되길 바란다"고 했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



