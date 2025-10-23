WSJ "트럼프 행정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 확보 추진"

아이온큐·리게티 컴퓨팅·D-웨이브 퀀텀 등

도널드 트럼프 미국 행정부가 여러 양자 컴퓨팅 기업들에 연방 자금 지원을 대가로 주식 지분을 확보하기 위한 협의를 진행 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 22일(현지시간) 보도했다.

아이온큐, 리게티 컴퓨팅, D-웨이브 퀀텀 등이 미국 정부의 유망 기술기업 지원사업 자금을 받는 조건으로 정부에 지분을 주는 방안을 논의하고 있다고 WSJ는 관계자를 인용해 전했다. 퀀텀 컴퓨팅, 애텀 컴퓨팅 등도 유사한 방법을 검토 중이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

각 기업은 연방정부로부터 최소 1000만달러 자금 지원을 받는 방안을 논의하고 있다. 다른 기술 기업들도 지원을 받으려고 경쟁할 것으로 예상된다.

양자컴퓨팅 기업들과의 협의는 아직 마무리되지 않았으며 변경될 수 있다. 상무부의 사업 공고 문건을 보면 주식 지분뿐만 아니라 특별허가, 지식재산권 사용권, 로열티, 수익배분 등에 관한 조건도 포함될 수 있다.

WSJ는 트럼프 행정부가 양자 컴퓨팅을 경제 핵심 분야로 보고 개입을 확대하고 있다는 신호라고 설명했다.

소식통에 따르면 양자컴퓨팅 업계와 정부의 협의를 주도하는 인물은 올해 2월에 지명돼 6월에 취임한 폴 더바 상무부 부장관이다.

그는 트럼프 1기 행정부에서 에너지부 과학 담당 차관을 지낸 뒤 '보어 퀀텀 테크놀로지'라는 양자컴퓨팅 기업을 공동 창업하고 4년간 최고경영자(CEO)를 지냈다. 다만 이 회사는 이번 자금 지원 대상에 포함되지 않았다고 상무부 관계자는 전했다

트럼프 2기 행정부는 핵심 산업 분야 기업들을 지원하는 대가로 기업의 주식 지분을 연방정부가 확보한다는 정책 기조다. 지난 8월엔 전임 조 바이든 행정부에서 인텔에 주기로 약속한 지원금의 대가로 이 회사 지분 10%를 받기로 했다. 이에 따라 미국 연방정부는 인텔의 최대 주주가 될 전망이다.

지난 7월 미국 최대 희토류 생산업체 MP머티리얼스는 미 국방부가 이 회사에 4억달러를 투자해 15%의 지분을 취득하고 최대 주주가 되기로 했다고 발표했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



