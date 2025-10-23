김포 해병대 문화축제, KAAV 상륙작전 시연·장갑차 탑승 '짜릿함' 선사

김포시, '2025 김포 해병대 문화축제' 개최

11월 1일 함상공원·대명항 일대서 개최

군사지역 접경지 김포 특색 살려 문화로 브랜딩

안보관광의 새로운 가능성 기대

경기 김포시(시장 김병수)는 오는 11월 1일 김포함상공원 및 대명항에서 '2025 김포 해병대 문화축제'를 개최한다.

2025 김포 해병대 문화축제 포스터. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난해에 이어 올해로 2회를 맞는 김포 해병대 문화축제는 접경지와 군사지역이 다수인 김포의 특색을 살려 문화로 풀어낸 브랜딩의 결과로, 접경지 인식 전환에 기여하고 안보관광의 또 다른 가능성을 풀어낸다는데 큰 의의가 있다.

특히 올해는 지난해 첫선을 보였던 김포 해병대 문화축제를 한 단계 업그레이드해, 시민과 해병대가 함께 하는 체험형 축제를 주제로 '해병대 상륙작전 시연 행사'를 비롯해 다양한 프로그램을 마련했다.

이번 축제의 하이라이트는 '해병대 상륙작전 시연 행사'다. KAAV(한국형 상륙돌격장갑차)와 헬기까지 동원되는 이번 시연은 시민들에게 평소에는 보기 힘든 볼거리로 큰 인기를 끌 것으로 기대된다. 특별히 시연에 사용된 KAAV 장갑차를 일반 시민들이 직접 탑승 체험해볼 수 있는 기회도 마련돼 해병대의 강인한 기동력을 몸소 느낄 수 있다는 것도 눈여겨볼 부분이다.

행사는 11시부터 20시까지 진행되며, 김포함상공원 일원에서 11시부터 해병대 문화를 직접 체험하고 참여할 수 있는 부스들이 운영된다. 주요 체험 콘텐츠로는 사격 체험, 군번줄·팔각모 만들기 체험, 전투식량 군대 먹거리 체험 등이 준비되어 있다. 해병대 위장 체험, 군복 군장 체험을 비롯해 다양한 장비 전시 및 탑승 체험 등 작년보다 훨씬 풍성해진 체험 프로그램을 통해 누구나 해병대 문화를 친숙하게 접할 수 있다.

이 밖에도 해병대 특유의 강인한 이미지를 살린 '강철근육 선발대회'와 일반시민과 해병대원들이 함께하는 '노래자랑' 등 다양한 공연 및 무대 이벤트가 준비돼 시민과 해병대가 하나 되어 화합하는 시간을 선사할 계획이다.

한편, 시는 이번 축제가 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 대명항 주변 상권과 연계한 상생 방안을 마련했다. 축제 방문객들을 대상으로 대명항 상권에서 사용할 수 있는 이벤트 쿠폰을 발행하여, 축제 관람뿐 아니라 주변 식당 및 상가를 이용하도록 유도할 방침이다.

시 관계자는 "올해 김포 해병대 문화축제는 보고 즐기는 것을 넘어, 시민들이 직접 해병대 문화를 경험하고 함께 소통할 수 있는 체험형·참여형 축제로 새롭게 나아갔다"며 "가족, 연인, 친구와 함께 방문하여 해병대의 멋진 모습과 짜릿한 체험을 즐기시길 바란다"고 전했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>