임실군, 25일 '산림치유 숲속 음악회' 연다

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.23 13:51

언론사 홈 구독
성수산 왕의숲 국민여가캠핑장 일원
치유 음식 체험·사운드 워킹 등 즐길거리 풍성

전북 임실군이 오는 25일 성수산 왕의숲 국민여가캠핑장 일원에서 '성수산 왕의숲 산림치유 숲속 음악회'를 연다.

산림치유 숲속 음악회 포스터. 임실군 제공

산림치유 숲속 음악회 포스터. 임실군 제공

23일 군에 따르면 이번 음악회는 성수산 국민여가캠핑장 활성화를 위해 마련된 프로그램으로, 지역 주민과 성수산 왕의숲을 방문하는 관광객이 숲의 치유 자원을 직접 체험하며 함께 어울리는 화합과 상생의 목적을 가지고 있다.


▲치유 음식 체험 ▲사운드 워킹 ▲산림치유 숲 활동 ▲호흡 명상 ▲아로마테라피 등 오감을 자극하는 산림치유 프로그램을 비롯해 어린이를 위한 '어린이 숲 탐험대', 자연의 감성을 담은 사진 전시회, 감미로운 선율이 흐르는 숲속 음악회 등 다양한 문화 체험이 진행된다.

또 짚라인 무료 이용과 황톳길 맨발 걷기 체험 등 자연과 교감할 수 있는 체험 부스도 운영돼 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다. 행사 참여는 성수산 왕의숲 국민여가캠핑장 홈페이지를 통해 사전 접수 가능하며, 당일 현장 접수도 병행한다.


심민 군수는 "생태체험 관광 활성화를 위한 프로그램인 만큼 많은 관광객들이 성수산을 찾아 다양한 체험을 하며 지친 마음을 힐링하시길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

