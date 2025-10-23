오픈AI, 한국에 ‘AI 경제 청사진’ 제시…"지능형 시대의 허브"

크리스 리헤인 오픈AI 대외협력 최고책임자 미디어 브리핑

"1700만명 챗GPT 이용, 인구당 구독자수 1위"

'스타게이트 코리아'로 본격 진입…AI 데이터센터·메모리 협력 구체화

크리스 리헤인 오픈AI 글로벌 대외협력 최고책임자(CGAO)는 23일 서울 더플라자호텔에서 열린 미디어 브리핑에서 "삼성전자·SK하이닉스의 메모리 공급 파트너십과 더불어 한국 내 인공지능(AI) 데이터센터 개발 논의를 활발히 진행 중"이라며 "한국을 '지능의 시대' 인프라 허브로 보고 있다"고 밝혔다. 우리 정부가 추진 중인 '국가 AI 컴퓨팅센터'에 대해서도 "정부가 요청하면 자문에 열려 있다"고 언급했다.

이날 리헤인 최고책임자는 오픈AI의 한국 정책제안 보고서 '한국에서의 AI: 오픈AI의 경제 청사진'을 소개하며 "한국이 프런티어 AI 기술에 대한 보편적 접근을 보장하면서 산업과 지역 전반에 의미 있는 경제 성장을 이끌 수 있는 전환점에 서 있다"고 말했다. 보고서에는 인프라·운영역량·데이터 거버넌스 등 세 가지 주요 협력 분야가 강조되어 있으며, 한국이 글로벌 AI 생태계의 핵심 참여국으로 자리매김할 수 있는 '듀얼 트랙' 전략이 담겨 있다.

오픈AI는 최근 자사 글로벌 AI 인프라 프로젝트인 '스타게이트'의 한국 버전인 '스타게이트 코리아(Stargate Korea)'를 발표했다. 한국에서는 삼성전자, SK하이닉스와 함께 메모리 칩 공급 계약을 체결하고, 특히 AI 데이터센터 구축을 위한 양해각서(MoU)를 과학기술정보통신부 등과 맺었다. 이 프로젝트에서 오픈AI는 월 90만장의 디램(DRAM) 웨이퍼 수요 가능성을 제시하면서 한국을 대형 AI 허브로 육성하겠다는 전략을 드러낸 바 있다.

리헤인 최고책임자는 한국을 "반도체·디지털 인프라·인재·정부 의지가 결합된 국가"로 규정하며 '소버린 AI 강화'와 '글로벌 프런티어 기업과의 전략적 협력'을 병행하는 투트랙을 제시했다. 오픈AI가 가진 대규모·안정적 배포 역량을 접목해 국내 도입 속도를 높이겠다는 취지다. 특히 메모리 수요와 관련해 "오픈AI 관점에서 초거대 데이터센터는 주당 1GW(기가와트)급 전력을 쓰는 규모"라며 "이에 상응하는 디램 수요가 전 세계적으로 급증한다. 이런 역량을 갖고 있는 한국 기업이 갖는 기회가 크다"고 강조했다.

리헤인 최고책임자는 AI를 전력·내연기관·인터넷에 견주는 '범용기술'로 규정했다. 그는 "한국은 지난 75년간 내수와 수출을 동시에 키운 경험이 있다. 같은 패턴을 지능형 시대(The Intelligence Age)에도 재현할 수 있다"며 "오픈AI는 정부와 민간의 비전을 실행하는 건설적 파트너가 되겠다"고 말했다. 지능형 시대는 샘 올트만 오픈AI CEO가 제시한 개념으로, 인공지능 기술의 보편화가 삶의 변화를 이끄는 시대를 의미한다.

이날 리헤인 최고책임자는 한국의 이용자·개발자 지표도 구체 수치로 제시했다. 오픈AI 조사에 따르면 국내에서 정기적으로 챗GPT를 사용하는 사용자는 약 1700만명에 달하고, 인구당 구독자 수는 세계 1위 수준이다. 개발자 활동도 전세계 상위 10위 안에 든다. 그는 "한국 사용자는 단순 궁금증 해소가 아니라 일상 전반에서 활용 폭이 넓고, 영상 생성 등 창작 생태계와 결합해 생산성과 콘텐츠 산업 양쪽에서 동시 파급이 기대된다"고 말했다.

현재 한국에서 여러 해킹 사태로 민감한 개인정보 보호 이슈에 대해서는 '사용자 통제 원칙'을 앞세웠다. 지난 21일(현지시간) 공개한 에이전트형 브라우저 '아틀라스(Atlas)'와 관련해 "데이터 공유 범위와 메모리 저장 여부를 사용자가 명시적으로 선택·관리하도록 설계했다. 숨겨진 설정이 아니다"라며, 소셜미디어와는 다른 '개인용 도구'라는 점도 강조했다.

오픈AI의 기술 로드맵도 공개했다. 올해는 '에이전틱 AI의 해'로 구매·여행 계획 등 실제 '일'을 수행하는 AI가 보편화되고, 2026년에는 방대한 데이터 처리로 새로운 인사이트를 추출하는 시스템이 본격화될 것이란 전망이다. 2027년에는 로보틱 AI가 실세계 역할을 수행하기 시작하며 "한국이 선도적 역할을 할 잠재력이 크다"고 평가했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



