광주 동구, '동구랑페이' 발행 한 달만에 28억 돌파

광주 동구청사 전경.

광주 동구는 지난달 22일 발행을 시작한 동구 지역화폐인 '광주동구랑페이'가 총 발행 규모 50억원 중 28억원 이상이 판매되면서 56%를 돌파했다고 23일 밝혔다.

광주동구랑페이는 발행 첫날에만 1억5,000만원 이상이 판매됐고, 이후 매주 판매고를 경신하고 있다.

최근 제22회 광주 추억의 충장축제 기간에 광주동구랑페이로 당일 10만원 이상 결제하고 영수증을 제출하면 5만원을 되돌려주는 이벤트도 열려 시민들의 관심을 얻었다. 이 이벤트는 많은 지역 주민과 방문객들의 관심을 끌었으며, 광주동구랑페이와 가맹점에 대한 문의가 급증하면서 인지도를 높이는 중요한 계기를 마련했다.

광주동구랑페이 가맹점 수도 현재 2,839곳이 승인 완료됐으며, 승인심사 대기 중인 가맹점까지 포함하면 총 3,160개로, 모집 목표(5,000개)의 63%를 달성했다. 이를 통해 외부로 유출되던 소비를 지역 안으로 끌어들여 이용자와 상인 모두에게 혜택을 제공하는 효과를 내고 있다.

이로써 동구는 지역화폐의 사용 촉진과 함께 지역 내 경제 활성화를 위한 중요한 첫걸음을 성공적으로 내디뎠다는 평가다.

임택 구청장은 "내년에는 광주동구랑페이가 정책자금으로도 활용될 수 있게 하고, 주민들이 더 쉽게 사용할 수 있는 방안을 모색 중이다"면서 "지역경제에 실질적인 도움이 될 수 있도록 정책을 강구해 나가겠다"고 말했다.

한편 '광주동구랑페이'는 광주은행에서 구입할 수 있는 선불형 지역화폐다. 18% 할인된 금액으로 판매하며 사용기한은 구입일로부터 5년이다.





호남취재본부 민찬기 기자



