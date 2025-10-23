본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[포토] '코스피 하락-원달러 상승 출발'

강진형기자

입력2025.10.23 10:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] '코스피 하락-원달러 상승 출발'
AD
원본보기 아이콘

코스피 지수가 전 거래일 대비 51.30포인트 하락한 3832.38에 거래를 시작한 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 한국은행의 금리 결정을 앞두고 1430원대로 개장했다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기