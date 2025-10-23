'근무 중 제복입고 술 마시는 경찰관' SNS 논란에…경찰 "사실과 달라" 해명

온라인서 제복 경찰관 음주 사진 확산

속초경찰서 "근무 중 음주는 없어" 해명

강원 양양의 한 식당에서 제복을 입은 경찰관들이 술자리를 가지는 모습이 포착돼 온라인상에 논란이 일었다. 이에 대해 경찰은 사실과 다르다며 근무 중인 경찰이 음주한 사실은 없다고 해명했다.

강원 양양서 제복을 입은 경찰관이 음주하는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다. 쓰레드 AD 원본보기 아이콘

22일 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 '총기를 휴대한 경찰관들이 양양 양리단길에 있는 한 식당에서 술을 마시는 모습을 봤다'는 목격담과 사진이 확산했다.

작성자 A씨는 "근무복에 총으로 무장한 경찰관 2명이 들어와서 회식에 참석하는 모습을 봤다"며 "두세번 술을 따르고 먹는 것을 직접 목격해 사진을 급하게 찍었다"고 전했다.

A씨는 상황을 목격한 후 112에 신고를 했지만 신고 처리 과정에도 문제가 있었다고 주장했다. 112에 신고 접수가 됐으면 다른 경찰관이 출동해서 조치해야 하는데, 식당에서 술을 먹던 경찰관이 직접 신고자에게 전화해서 설명했다는 것이다.

A씨는 "잠시 후 식당에 있던 경찰관이 저에게 전화해서 오해라며 술은 마시지 않았다고 했다"며 "식당에서 술을 먹던 경찰관이 직접 신고자에게 전화해서 설명하는 놀라운 일이 있었다"고 했다.

그는 "다시 112에 신고해 전후 사정을 따지니 자꾸 변명만 하고, 조치가 조금 미흡했다며 자기 식구를 감싼다"며 "경찰관들이 근무복에 무장한 채 순찰차를 식당 앞에 주차하고 한 시간 넘게 술을 마시고 회식했다"고 말했다.

속초경찰서 "근무 중 음주 없어"

논란이 일자 양양군까지 담당하는 속초경찰서는 "근무 중 음주는 없었다"고 연합뉴스에 밝혔다. 이날 식사 자리에는 인근 파출소장이 마련한 저녁 자리로 직원 등 총 6명이 참석했다. 직원들은 중 3명은 주간 근무를 마쳐 사복 차림이었고, 야간 근무를 앞둔 경찰관 2명은 제복을 입고 있었다.

신고받고 출동한 경찰은 신고 후 1시간10여분 뒤 제복을 입고 있던 야간 근무자 2명을 대상으로 음주 측정을 실시했지만 감지되지 않았다. 당시 식탁에는 맥주와 소주 등이 놓여 있던 것은 사실이지만 술은 파출소장만 마신 것으로 알려졌다.

신고자에게 경찰관이 직접 전화해 "오해였다"고 설명한 데 대해서는 "사건 신고가 들어오면 관할 파출소에 자동으로 지령이 내려간다"며 "때마침 해당 경찰관이 근무자였기 때문에 신고 내용을 전파받고는 자신에 대한 오해임을 확인하고 해명 전화를 했다"고 설명했다.

경찰은 향후 추가적인 조사를 통해 부적절한 행위가 확인될 경우 적절한 조처를 하겠다는 방침이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>