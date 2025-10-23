부산대, 국내 대학 최초 ‘AI 통번역 안경’ 시범 도입

AX 대전환 프로젝트… 교육·행정 전반 AI 실증 확대

부산대학교(총장 최재원)가 국내 대학 최초로 통번역에 특화된 'AI 스마트 안경'을 교육과 연구, 행정 전반에 시범 도입한다.

부산대는 23일 'AX 대전환(Artificial Intelligence Transformation) 프로젝트'의 하나로 첨단 AI 기술의 실효성과 도입 적합성을 검증하기 위해 AI 통·번역 안경을 우선 도입한다고 전했다.

이번에 도입되는 'AI 통번역 안경'은 착용자의 시야에 실시간 자막을 띄워주는 혁신형 웨어러블 기기로, 강의나 세미나·국제회의 등에서 외국어 발언을 즉시 인식·번역해 자막 형태로 표시한다.

한국어·영어·일본어·중국어를 포함해 20여개 언어를 98% 이상의 정확도로 지원하며, 향후 70여개 언어까지 확대할 예정이다. 특히 최신 음성인식과 자연어처리(NLP) 기술이 결합돼 모바일 번역 앱을 능가하는 정확도와 반응속도를 구현했다는 평가다.

부산대는 이달 15일 'AX선도위원회'를 열고 해당 안경과 전용 통번역 앱의 시범 도입을 확정했다. 제품은 '엑스퍼트아이엔씨'가 제작한 세계 최경량 AI 스마트 안경으로, 2025 CES에서 글로벌 시장에 공개됐다.

이번 시범 운영은 부산대가 추진 중인 'AX 대전환 프로젝트'의 실증형 파일럿 과제로, AI 기술의 효용성을 교육·연구·행정 전반에 걸쳐 다각도로 검증하는 단계다.

부산대는 향후 KMAC(한국능률협회컨설팅)과 협력해 'AI 신뢰성·윤리성 검증체계(AI Reliability & Ethics Framework)'를 공동 설계하고, 이를 캠퍼스 내 전 영역으로 확장 적용할 계획이다.

대학 측은 시범 도입을 교수진·행정 부서·대학원 강의실에서 우선 실시하고 실효성 평가 후 전면 확대할 방침이다. 특히 외국인 유학생 심리상담 등 언어지원이 취약했던 분야에도 적용해 'AI 학습 보조 웨어러블 시스템'의 실질적 운영 모델을 구축할 계획이다.

최재원 부산대 총장은 "이번 AI 안경 통번역 시스템은 단순한 기술 도입이 아니라 대학 교육의 접근성과 포용성을 확장하는 혁신 사례가 될 것"이라며 "언어 장벽으로 인한 교육 불평등을 해소하고, 전 세계 인재가 부산대에서 자유롭게 학문적 잠재력을 펼칠 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



