국제
테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대(종합)

이승형기자

입력2025.10.23 06:48

숏뉴스
매출 12% 늘어 시장 예상치 상회
시간외 2% 가까이 하락

전기차업체 테슬라가 3분기(7~9월) 281억달러의 매출과 0.50달러의 주당 순이익을 기록했다고 22일(현지시간) 밝혔다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

매출은 시장조사업체 LSEG가 집계한 월스트리트 전망치 263억7000만달러를 상회했지만, 주당 순이익은 예상치 0.54달러에 미치지 못했다. 총이익률은 18%로 시장 예상치 17.5%보다 소폭 높았다.

매출은 지난해 동기 대비 12% 증가해 역대 최대 분기 매출을 기록했다. 1, 2분기 연속 매출 감소에서 성장세로 돌아섰다.


앞서 테슬라는 3분기 인도량이 전년 대비 7% 늘어났다고 이달 초 밝힌 바 있다. 이는 미국 소비자들이 전기차 세제 혜택 종료를 앞두고 전기차 구매를 늘린 데 따른 것으로 분석됐다.


역대 최대 분기 매출에도 전체 순이익은 37% 급감한 13억7000만달러를 기록했다. 테슬라는 관세와 구조조정 비용 증가, 탄소 배출권 판매 수익 감소를 이익이 줄어든 요인으로 언급했다. 블룸버그통신은 자동차 제조업체들이 변화하는 연방 정부 정책과 비용 상승으로 인해 직면한 압박을 보여주는 신호라고 분석했다.

매출의 대부분을 차지하는 자동차 부문은 전년 동기 200억달러에서 6% 증가한 212억달러를 기록했다. 3분기 탄소 배출권 매출은 4억1700만달러로 지난해 동기 대비 44% 감소했다.


테슬라는 향후 실적 전망치는 밝히지 않았다. 다만 2026년부터 로보택시 '사이버캡(Cybercab)'과 전기 트럭 '세미(Semi)', 에너지 저장장치 '메가팩3(Megapack 3)'의 양산을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 또 휴머노이드 로봇 '옵티머스(Optimus)'의 "1세대 생산라인 구축이 진행 중"이라고 설명했다.


이날 뉴욕 증시 정규장에서 0.82% 내린 테슬라 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 2% 가까이 하락했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
