"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락
[속보]美, 러 에너지 부문 추가 제재…"즉각 우크라 휴전 나서야"
2025년 10월 23일(목)
"뭔가 잘못됐다" 발칵…사상 첫 모기 등장에 '얼음의 나라' 긴장
"이진호 여자친구 사망… 누가 신고하겠나" 국감서도 질타
"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락
뉴욕증시, 넷플릭스 실적 부진에 약세…국제 금값 이틀째 하락
"李 대통령, 싱가포르에 비자금 1조원" 전한길 주장…박지원 "헛소리"
"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보
"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'
"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다