[뉴욕증시]미·중 긴장 고조에 일제 하락…美, 中에 SW 수출통제 검토

로이터 "美, 자국산 SW 대중 수출 규제 검토"

다음 주 미·중 정상회담 직전까지 긴장 고조

넷플릭스·텍사스 인스트루먼트 실적 부진에 ↓

국제 금값, 전날 급락 멈추고 보합세

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 22일(현지시간) 일제히 하락세로 마감했다. 미국이 자국산 소프트웨어가 포함된 제품의 대(對)중국 수출 규제를 검토 중이라는 소식이 전해지며, 미·중 무역 갈등 우려가 다시 불붙었다. 넷플릭스에 이어 텍사스 인스트루먼트 등 일부 기업의 실적 부진도 투자심리에 부담을 줬다. 국제 금값은 전날 5% 넘게 급락했지만 이날은 보합권에서 움직였다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 334.33포인트(0.71%) 내린 4만6590.41에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 35.95포인트(0.53%) 미끄러진 6699.4, 기술주 중심의 나스닥지수는 213.27포인트(0.93%) 떨어진 2만2740.396에 거래를 마쳤다.

미국의 추가 대중 수출통제 가능성이 악재로 작용했다. 로이터 통신은 이날 복수의 소식통을 인용해 도널드 트럼프 미국 행정부가 자국 소프트웨어를 사용해 만든 제품의 중국 수출 제한을 검토 중이라고 보도했다. 제재 대상에는 노트북, 제트기 엔진 등이 포함된 것으로 알려졌다. 중국의 희토류 수출통제 조치에 맞선 대응으로 풀이된다. 다만 소식통은 해당 조치가 실제로 시행되지 않을 수도 있다고 전했다. 다음 주로 예정된 미·중 정상회담을 앞두고 양국의 기 싸움이 이어지는 모습이다. 트럼프 대통령은 전날 미·중 정상회담이 예정대로 진행될 것이라면서도 불발 가능성을 언급해 막판까지 긴장감을 높이고 있다.

투자자들은 기업 실적을 소화하며 장 마감 후 예정된 테슬라의 실적 발표를 주시했다. 테슬라는 올해 3분기 매출 281억달러, 조정 주당순이익(EPS) 0.5달러를 기록했다고 밝혔다. 전문가 예상치(매출 263억7000만달러, 조정 EPS 0.54달러)와 비교해 매출은 상회했지만 순이익은 다소 밑돌았다.

테슬라를 시작으로 '매그니피센트7(M7)'으로 불리는 대형 기술 기업들의 실적 발표가 본격화되면서, 시장은 이들의 성과가 증시에 활력을 불어넣을지 주목하고 있다. 금융정보업체 팩트셋에 따르면 M7의 3분기 이익은 인공지능(AI) 성장세에 힘입어 전년 동기 대비 14.9% 증가할 것으로 예상된다. 이는 다른 S&P500 493개 기업의 평균 이익 증가율(6.7%)의 두 배 수준이다.

비스포크 인베스트먼트 그룹은 이날 증시 하락과 관련해 "적어도 일시적으로는 가장 투기적인 종목들을 둘러싼 음악이 멈추고 파티가 끝난 것처럼 보인다"며 "언제 다시 회복될지는 모르겠지만 보통은 산이 높을수록 골이 깊은 법"이라고 평가했다.

반면 일부에서는 대형 기술주의 실적이 예상보다 호조를 보일 경우, 주가가 추가 상승할 것이란 기대도 나온다.

BNY 웰스의 알리샤 레빈 투자 전략·주식 수석은 "궁극적으로 실적이 예상을 웃돌고, 기술주들이 AI의 건재함을 입증한다면 (증시는) 더 높은 단계로 나아갈 수 있다"며 "S&P500지수가 6800선을 돌파해야 다음 단계 상승의 확신이 생길 것이며, 기술적·펀더멘털 측면에서 모두 그 수준에 도달할 가능성이 높다"고 분석했다.

오는 24일에는 9월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 시장은 지난달 CPI가 전년 동월 대비 3.1% 상승할 것으로 예상한다. 이는 8월(2.9%)보다 상승폭이 다소 확대된 수준이다. 미 연방준비제도(Fed)는 이 같은 물가 지표와 노동시장 상황을 바탕으로 오는 28~29일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 인하 여부를 결정할 예정이다. Fed는 지난달 기준금리를 연 4.0~4.25%로 종전 대비 0.25%포인트 인하한 바 있다.

국제 금값은 보합세다. 이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격은 전일 대비 0.1% 상승한 온스당 4113.34달러에 거래되고 있다.

국채 금리 역시 큰 변동이 없었다. 10년 만기 미 국채 금리는 3.95%, 2년 만기 미 국채 금리는 3.44%로 각각 전일 대비 1bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 수준에서 움직이는 중이다.

종목별로는 실적 발표에 따라 주가 흐름이 엇갈렸다. 넷플릭스는 전날 장 마감 후 시장 예상치를 밑도는 3분기 실적을 발표한 뒤 이날 10.07% 급락했다. 텍사스 인스트루먼트도 부진한 실적에 5.6% 약세로 마감했다. 로봇 수술 장비업체 인튜이티브 서지컬은 3분기 실적이 전망을 웃돌면서 13.89% 급등했다. 미국 식물성 대체육 업체인 비욘드 미트는 인터넷 커뮤니티에서 주목받은 종목들이 단기 급등하는 '밈 주식' 열풍의 수혜를 받으며 급등락을 반복하다 0.55% 하락 마감했다. 최근 미국 라운드힐 인베스트먼트가 운용하는 밈 주식 상장지수펀드(ETF)에 새롭게 편입되며 매수세가 몰렸다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



